خريج الأكاديمية الوطنية للتدريب: تصويرنا مع الرئيس شعور لا يوصف

حفل تخرج الأكاديمية الوطنية للتدريب في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، مشهد أسعد جموع الحاضرين بمنتدى شباب العالم بمدينة السلام شرم الشيخ، خاصةً بعد تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبعض خريجي الأكاديمية، كممثلين عن باقي الخريجين من البرامج المختلفة، والتقاطه معهم بعض الصور التذكارية.

وبشأن هذا الأمر، قال الدكتور أحمد مصطفى أحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال حديثه مع «الوطن»، إنه ينتمى للبرنامج الرئاسي لتأهيل الخريجين للقيادة، بدفعة الفريق محمد العصار، موضحًا الاستفادة الهائلة التي حصلوا عليها بفضل المنتدى، والمحتوى العظيم الذي تناوله في تلك النسخة، من خلال ورش العمل والدورات التي قدمت إليهم، من الجهاز الإداري للدولة.

شعور شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب

وأشار أحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى أن شعوره وهو وزملاؤه بالأكاديمية، عن طلب الرئيس السيسي التقاط صور تذكارية معهم، بأنه شعور فخر لا يوصف على الإطلاق، موجهًا الشكر والثناء إلى الرئيس وكل العاملين بالدولة، على حرصهم الشديد لإقامة النسخة الرابعة من منتدى الشباب، في ظل التحديات الضخمة التي نواجهها في الفترة الراهنة.

وأوضح «مصطفى»، أن ما يميز هذه النسخة من فعاليات منتدى شباب العالم، المحتوى المُقدم الذي يواكب الأحداث المعروضة على الساحة، والحديث عن تداعيات أزمة كورونا، وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها، بالإضافة إلى نماذج النجاح، التي جرى عرضها خلال فعاليات المنتدى.

مدى الاستفادة من فعاليات المنتدى في نسخته الرابعة

وأكد أن الاستفادة في هذه النسخة، هو التواصل وتبادل الخبرات والثقافات مع كل أطياف العالم، موضحًا أنه من خلال فعاليات المنتدى، استطاع معرفة معظم أفكار وسلوكيات شباب بأكثر من 190 دولة، «بقينا نتواصل مع كل الدول زي نيجيريا والجزائر، وكل دول أوروبا وأفريقيا، دي فرصة كويسة جدًا لينا كشباب مصري، عشان نستفيد من التنوع دة، اللي بنستفيده في منتدى الشباب، صعب نشوفه في أي مناسبة تانية».

وشهدت الجلسة الختامية بفاعليات منتدى شباب العالم، فيلم ترويجي عن الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأكدت الدكتورة رشا راغب أن الأكاديمية تعد مصنع للقادة، وأنها تحدت أزمة كورونا، بعمل منصة رقمية استفاد منها الجميع.