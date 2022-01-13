حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 13-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج الجوزاء، اليوم، طاقة تجعلهم قادرين على إثبات أنفسهم مع زملائهم في العمل، والقيام بأنشطة مهنية ملفته للأخرى، أما على المستوى العاطفي، فالوقت مناسب للقاءات عاطفية مثمرة.

ووفقا للخدمات المستمرة التي تقدمها «الوطن»، نستعرض خلال السطور التالية حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في برجك يعمل لصالحك، ويساعدك على القيام بنشاطات كثيرة، وتستطيع أن تثبت نفسك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

تناغم القمر مع عطارد يعدك بالسعادة والقوة، وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالعزيز ومحمد عوض ومحمد رمضان.