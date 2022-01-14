مسؤولة بـ«حياة كريمة»: ناقشنا في منتدى الشباب نقل تجربتنا للعالم

قالت يوستينا ثروت، مدير قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة، إن مشروع حياة كريمة، مشروع متفرد ومنفرد، ليس في محتواه، لكن في كيفية تفعيله على الأرض، من ناحية توحيد كل جهود الدولة.

3 مشاركات لمؤسسة حياة كريمة بمنتدى الشباب

وأضافت «ثروت»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على شاشة EXRA NEWS، في حلقة خاصة بشرم الشيخ، الخميس، أنه عندما جرى التفكير في مشاركة مشروع «حياة كريمة» بمنتدى شباب العالم، من خلال 3 مشاركات أساسية.

المشاركة الأولى تتمثل في ورشة عمل

وأفادت مدير قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة، بأن المشاركة الأولى تتمثل في ورشة عمل «حياة كريمة»، وتهدف لمناقشة التجارب التنموية المختلفة لمصر والعالم والدول المجاورة، وكيفية تفعيلها في الدول الأخرى، لكن ليس بنفس الطريقة، بظروف كل دولة.

المشاركة الثانية تتمثل في متحف حياة كريمة

وأوضحت أن المشاركة الثانية تتمثل في «متحف حياة كريمة»، وهدف لتعريف شباب العالم بمبادرة «حياة كريمة»، ومحاور المبادرة الأربعة، وهي محور التعليم، ومحور الصحة، ومحور سكن كريم والبنية التحتية، ومحور التمكين الاقتصادي بما يتوافق بكونها صديقة للبيئة.

شجرة الحياة والخريطة التفاعلية

ولفتت مدير قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة، أنه جرى ربط هذه المحاور بـ«شجرة الحياة»، ووضع خريطة تفاعلية توضح لكل شباب العالم باللغتين الإنجليزية والعربية بتوافق المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وبالتالي جرى وضعها في منصة الشراكات مع الأمم المتحدة في التنمية المستدامة.

المشاركة الثالثة تتمثل في عقد جلسة الفقر

وأشارت إلى أن المشاركة الثالثة لمبادرة حياة كريمة في منتدى شباب العالم يتمثل في عقد جلسة الفقر والجهود التنموية نحو مجابهة الفقر، وتهدف لتأكيد بأن حياة كريمة كمؤسسة ومشروع قومي تساهم في خفض نسب الفقر في كل مراكز الجمهورية من خلال التمكين الاقتصادي.