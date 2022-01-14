«التعليم» توجه طلاب الخدمات بسرعة سداد 1500 جنيه (مستند)

بعد ورود الكثير من الاستفسارات بشأن ما يجب أن يتم اتباعه من إجراءات حيال الطلاب الملتحقين بفصول الخدمات للتعليم الصناعي وغير المسددين للاشتراكات المقررة عليهم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت الوزارة على أن المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 160 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2020 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات بالمدارس الفنية بنوعياتها المختلفة «صناعي - زراعي - فندقي - تجاري» نظام الثلاث سنوات تنص على أن الطالب بسدد مبلغ 1500 جنيه كاشتراك سنوي عند التحاقه بهذا النظام ويتم تطبيق قواعد وضبط الصرف الخاصة به، وتتضمن توفير خامات التعليم الخاصة بالطلاب ومكافآت المدرسين وبما يحقق تحسين مستوى المدرسة والمعلم.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الالتحاق بفصول الخدمات يشترط سداد الطالب للاشتراك السنوي أي أن في حالة عدم سداد الطالب بالاشتراك السنوي يعتبر غير مقيد بالمنظومة التعليمية؛ وبالتالي لا يوجد إجراءات تتبع لذلك، وفي حالة مخالفة ذلك الشرط تكون مسؤولية المدرسة، مشددة على ضرورة الالتزام بكل التعليمات الخاصة بسير العملية التعليمية.

لجنة للوقوف على أعداد الطلاب المتعثرين

وعن توضيح القرار، أكد الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، على أن التحاق الطالب بنظام الخدمات يشترط سداد مبلغ 1500 جنيه بموجب إيصال «123»، وسداد مبلغ 520 في البوسطة، موضحاً أن تعليم الخدمات يتم مقابل مبلغ مالي يسدده الطالب وفي أوقات كثيرة لا يتمكن المتقدمون من سداد هذه المصروفات لذلك تعمل الإدارات التعليمية بالتنسيق مع جميع المدارس بتوفير مبالغ مالية للطلاب وسداد المصروفات.

عدم منع أي طالب من دخول الامتحانات

وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه تقرر تشكيل لجنة خاصة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية لتفقد المدارس والوقوف على أعداد الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات وبحث سبل مساعدتهم سواء من خلال المدرسين أنفسهم أو أعضاء مجلس النواب أو الجمعيات الخيرية، مع مراعاة تطبيق الإجراءات القانونية في كل هذه الأمور.

وتابع مدير التعليم الفني، أنه تم التأكيد على جميع المدارس بضرورة عدم منع أي طالب من دخول الامتحانات، والطلاب الذين لم يتمكنوا من سداد المصروفات تم منحهم فرصة للفصل الدراسي الثاني: «مينفعش نمنع حد من الامتحان عشان منهددش مستقبله».