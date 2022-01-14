مدير برامج بمايكروسوفت عن مشاركتها بالمنتدى: فكرة واحدة قد تغير العالم

تحدثت الدكتورة دينا أيمن، أستاذ مساعد بجامعة يوجيرسي انستيتيوت، ومدير برامج بشركة مايكروسوفت، عن مشاركتها في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، موضحةً أنها تحدثت عن كيفية تجهيز جيل مستعد للتكنولوجيا، وقادر على الابتكار.

وأضافت «أيمن»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «تحدثنا عن كيفية تعليم الشباب كتابة البحوث وتطوير التكنولوجيا، لأن فكرة واحدة قد تغير العالم كله، كما تحدثت عن الواقع الافتراضي».

خلق جيل قادر على ابتكار التكنولوجيا

وتابعت أستاذ مساعد بجامعة يوجيرسي انستيتيوت ومدير برامج بشركة مايكروسوفت: «ركزنا على التعليم وكيفية خلق جيل قادر على مواكبة التكنولوجيا الموجودة وتطويرها واستخدامها في ممارسة الرياضة في الميتافيرس وبخاصة لذوي الهمم».

المنتدى مثال الأمل

من جهتها، قالت «باتريشيا» من أوغندا، إحدى الحضور في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، إن المنتدى هو مثال الأمل، ورغم الصعوبات الكبيرة فقد جرى تنظيمه بنجاح، بعدما جرى تأجيله العامين الماضيين بسبب وضع جائحة «كورونا».

وأضافت: «عملنا سويا وناقشنا كل التعليقات الإيجابية والدروس المستفادة، وكنت سعيدة جدا لأنني التقيت شبابا لديهم توجهات مختلفة، لأن الشباب دائما متفردون ولديهم تحديات مختلفة، وبالتالي فإن هذه المنصة فريدة ومؤثرة ولم أرَ مثلها في أي مكان».

جلسة محاكاة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

وتابعت «باتريشيا»، أنها حضرت جلسة محاكاة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لأنّ كان بها الكثير من الشباب الذين تحدثوا عن القضايا والمشكلات التي مرت بهم في بلادهم، وتمّ تقديم حلول وتوصيات مختلفة، لذا كانت هناك إتاحة للشباب للتعبير عن أنفسهم، موضحةً أنها جلسة مؤثرة جدا، وتعلمت منها الكثير.

وأشارت إلى أنها استفادت من كيفية عمل مثل هذه النماذج وكيفية سير العمل في الأمم المتحدة، كما اكتسبت بعض الخبرات الدبلوماسية، موضحةً: «نحن كشباب نفضل القيام بالأشياء بالطريقة التي نحبها وتعلمت كيف نتحدث مع القيادات وذوي المناصب الرفيعة».