أول فيديو من عيادة طبيب الإبراشي: جرعة كورونا بـ300 جنيه وبيجيله مشاهير

حصلت «الوطن» على أول فيديو من عيادة الدكتور شريف عباس، استشاري أول أمراض الكبد والجهاز الهضمي، الذي تتهمه أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بالتسبب في موته.

وقال خفير العقار الذي تقع فيه العيادة، إنها حصل على «جرعة كورونا»، التي تسببت في وفاة الإعلامي الراحل: «أنا نفسي اتعالجت عنده، وبيجيله ناس كتير، وأنا خفيت خلال أسبوع».

تفاصيل عمل طبيب الإبراشي

وأضاف حار العقار: «الدكتور عنده مركز وبيحجز المرضى فيه، وابني شغال معاه بالليل، وحبوب كورونا عنده هو بس، وهي عبارة عن حبوب بيضاء، كبيرة زي المضاد الحيوي، ومش مكتوب عليها اسم، وموجودة في برطمانات جاهزة».

وتابع: «جرعة كورونا موجودة عنده بس وسعرها 300 جنيه، وممكن تتاخد مرة واحدة في اليوم، وبيجيله مشاهير زي الممثلين والمغنيين ورجال الأعمال».

ودخل مراسل الوطن عيادة الطبيب، وقال بعض المرضى هناك إن الطبيب يزوره مشاهير كُثُر للحصول على علاجاتهم، كما يزوره بعض المواطنين من دول الخليج العربي.

تحذير من خالد منتصر

وكان الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر السياسي، وجه بضرورة عدم حصول المريض على أي دواء مجهول المصدر، وعدم السماح لأي طبيب بأن يُجرب عليه دواء لم تعترف به منظمة الدواء الأمريكية «FDA»، أو لم يخضع لأبحاث علمية موثقة.

وأكد منتصر أن التجارب هي الأساس، لأن ما حدث مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي أنه حصل على أقراص مجهولة المصدر مكتوب عليها جرعة كورونا، والأقراص هي السوفالدي.