علاج وإعادة تأهيل 654 رأس ماشية في قافلة بيطرية بمركز شبين الكوم

توجهت قافلة علاجية بيطرية إرشادية، لقريتي الماي واصطباري بمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، وجرى الكشف والعلاج وإعادة التأهيل لـ654 رأس ماشية، لدى 279 مستفيدا.

كما جرت إعادة التأهيل التناسلي لـ286 رأس ماشية، من خلال الفحص التناسلي بالموجات فوق الصوتية لتشخيص العشار، والمشاكل التناسلية وعلاجها، والتلقيح الاصطناعي للحيوانات السليمة تناسليا والجاهزة للتلقيح.

كما جرى الكشف على الأمراض الطفيلية الداخلية والخارجية، وعلاجها، وتجريع الأغنام والماعز العجول الصغيرة ضد الأمراض الطفيلية بإجمالي 223 رأس ماشية.

9 عمليات جراحية وندوة للأطباء البيطريين

وخلال القافلة أيضا أجريت 9 عمليات جراحية، وتحصين الحيوانات بالتحصينات غير السيادية بإجمالي 38 رأس ماشية، كما جرى تقييم الطلائق المستخدمة في التلقيح الطبيعي، وتشخيص وعلاج الأمراض الباطنة ومسببات التهاب الضرع والعرج.

كما جرى تنظيم ندوة للأطباء البيطريين عن استخدام التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية في حيوانات المزرعة.

تأتي القافلة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، وبتوجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالمنوفية و صندوق التامين على الماشية، وإشراف الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد.