«الزراعة» تنتهي من تنفيذ 30 مدرسة حقلية في 13 محافظة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، الانتهاء من تنفيذ 30 مدرسة حقلية، خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير، في 13 محافظة.

وقال الدكتور ياسر حيمري المنسق العام للمدارس الحقلية، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب.

وأوضح أنه جرى تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير، لـ30 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني في 13 محافظة وهي: الأقصر، سوهاج، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، البحيرة، وكفر الشيخ.

100 خبير فني من مركز البحوث الزراعية

أشار المنسق العام للمدارس، إلى أن فعاليات هذه المدارس شملت محاصيل: القمح، والفول البلدي، والبصل، والبطاطس، والطماطم، وبنجر السكر، والبسلة، والخيار، والفراولة، والإنتاج الحيواني، والإنتاج الداجني.

وشارك في تنفيذ أنشطتها 100 خبير فني من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعي، والمحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النبات، والبساتين، والمحاصيل السكرية، والإنتاج الحيواني، والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، والمعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل، بالاشتراك مع المهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة.

170 مدرسة حقلية في 22 محافظة

وأضاف أن هذه الأنشطة تأتي في ضوء مبادرة مركز البحوث الزراعية لتنفيذ 170 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني والسمكي في 22 محافظة.