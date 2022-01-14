تارا هوبكنز: «إنستجرام» يستهدف دفع النمو الاقتصادي وإيصال صوت الفئات المهمشة

شاركت تارا هوبكنز مديرة السياسة العامة في «Instagram» للشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، في الحادي عشر من يناير الجاري، في جلسة بعنوان «مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي بعد الجائحة» في منتدى شباب العالم، الذي عقد خلال الأيام الماضية في مدينة شرم الشيخ، في مصر، أكدت خلاله أن المنصة لا تتسامح مع أي شكل من أشكال المحتوى الضار، كما أنها تستثمر حاليا في آليات مواجهة خطابات الكراهية والمعلومات المغلوطة.

وركزت الجلسة، التي حضرها أيضا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري معالي عمرو طلعت، بشكل أساسي على كيفية الحفاظ على سلامة وخصوصية الشباب، خلال استخدامهم منصات التواصل الاجتماعي، وكيف أن ذلك سيحدد مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي.

تارا: Instagram منصة تم تطويرها خصيصا لاحتواء الشباب

وأوضحت «تارا» في كلمتها أن «Instagram»، شأنه شأن أغلب مواقع التواصل، هو منصة تم تطويرها خصيصا لاحتواء الشباب، موضحةً أن الشباب هم أحد أهم الفئات التي تستخدم التطبيق، حيث بإمكانهم رصد وخلق التوجهات على التطبيق، كما أنهم يستخدمون التطبيق حاليا للقيام بالحملات الدعائية المختلفة، ولتسليط الضوء على قضايا مهمة ومحورية مثل التنمية المستدامة، وتغير المناخ، وللتواصل مع المجتمعات العالمية، وإيصال صوت الفئات المهمشة والمهملة، ودفع النمو الاقتصادي، إضافة إلى تأسيس أعمالهم التجارية الخاصة، إضافة إلي الاستخدام الذي قد يكون هو الأكثر أهمية، من وجهة نظر هوبكنز، وهو نشر السعادة في عالمنا، الأمر الذي كان مهما لغاية خلال العاميين الماضيين، في ظل تفشي وباء كورونا.

نسعى لبناء مجتمع بشعر فيه الجميع بالدعم

وأضافت خلال الجلسة التي شهدت إقبالا واسعا، أن هذه الأسباب أوضحت لـ«Instagram» أهمية خلق بيئة آمنة وذات تأثير إيجابي على المستخدمين، حتى نتمكن من بناء مجتمع يشعر فيه الجميع بالدعم، بما في ذلك تقديم الأدوات والوسائل التي تم تطويرها خصيصا للحفاظ على أمان الشباب خلال استخدامهم «Instagram»، والمساعدة على منع التفاعلات غير المرغوب فيها بين المستخدمين.

تضمنت هذه الأدوات التحقق من العمر، ومنع البالغين من المراسلة المباشرة للمراهقين الذين لا يتابعونهم، وإشعارات الأمان، وتجربة الخصوصية الجديدة كليا.

وشرحت «تارا» أيضا دليل الآباء والأمهات لاستخدام «Instagram»، وهي الخاصية الجديد التي قدمتها «Instagram»، إذ تتضمن موارد مفيدة للآباء والأمهات الذين يقومون بتربية وتشكيل وعي وكيان الأجيال القادمة، إضافة إلى شرح لوسائل الأمان المختلفة التي يقدمها التطبيق، إلى جانب شرح للمصطلحات الموجودة على «Instagram»، حتى يتسنى للآباء والأمهات التعرف على التطبيق بشكل أفضل واستخدامه مع أبنائهم.

مساعدة المستخدمين على تجنب ومنع التفاعلات غير المرغوب فيها مع المتنمرين

كما تم عرض سياسات «Instagram» التي تم استخدامها لرفع وعي الشباب، خلال الجلسة، والتي تضمنت تقديم العديد من أدوات الأمان عبر الإنترنت، لمساعدة المستخدمين على تجنب ومنع التفاعلات غير المرغوب فيها مع المتنمرين ومنح المستخدمين مزيدًا من التحكم فيما يرونه، مثل خاصية تصفية التعليقات، والحظر، والإبلاغ، والكثير من الخواص الأخرى.

كما أكدت أن «Instagram» أيضا لا تتسامح مع أي شكل من أشكال المحتوى الضار، كما أن «Instagram» تستثمر حاليا بكثافة في آليات مواجهة خطابات الكراهية والمعلومات المغلوطة.

يذكر أن منتدى شباب العالم تم إطلاقه عام 2017 في شرم الشيخ، كمنصة عالمية تجمع الشباب الواعدين من جنسيات وخلفيات مختلفة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا العالمية.

يهدف المنتدى، الذي عقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن همومهم وأفكارهم للمساعدة في تشكيل مستقبل البلاد.