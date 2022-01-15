وزير النقل يزور مصنع GB POLO المتخصص في صناعة الأتوبيسات

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، زيارة لمصنع GB POLO العين السخنة التابع لشركة غبور مصر، والمقام بالشراكة مع شركة ماركوبولو البرازيلية، حيث أن المصنع متخصص في تصنيع الأتوبيسات، ويخدم السوق المحلي ويصدر لإفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط.

أنواع الأتوبيسات بالمصنع

وتفقد الوزير خلال زيارته للمصنع خطوط الإنتاج المختلفة والخاصة بمختلف أنواع الميكروباصات والأتوبيسات «ميكروباص – ميني باص – أتوبيسات سياحي – أتوبيسات النقل الجماعي – والأتوبيسات المفصلية حمولة 150 راكبا»، وكذلك الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي تعمل بالكهرباء، حيث أن GB POLO موزع ووكيل لأكبر الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الأتوبيسات.

دعم الصناعة

وتأتي زيارة الوزير للمصنع في إطار جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتشجيع ودعم الصناعة المحلية وتنفيذ خطط الدولة في توطين الصناعات، خاصة صناعة وسائل النقل والوقوف على إمكانيات المصنع ومنتجاته المختلفة التي من الممكن الاعتماد عليها في قطاع النقل، حيث تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ البنية التحتية لخطوط الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري للقاهرة الكبرى، والذي سيساهم في تقديم خدمات نقل جماعية متميزة للمواطنين.