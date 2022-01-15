تدريب 30 مهندسا على «الاستخدام الآمن لمبيدات الحشائش» بالقليوبية

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش، دورة تدريبية تحت عنوان «الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش»، بمديرية الزراعة بالقليوبية خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير 2022.

وتهدف الدورة لتدريب 30 متدربًا من المهندسين الزراعيين والمزارعين بمديرية الزراعة بالقليوبية وسيحاضر فيها نخبة من الباحثين بالمعمل.

يأتي ذلك بناء على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز لشؤون الإرشاد والتدريب.

تّقام هذا الدورة تحت رعاية المهندس حسن أحمد زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، مع الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية من فيروس كورونا.

وتهدف الدورة إلى توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بالخسائر الحشائش للمحاصيل المختلفة وأهم مبيدات الحشائش المستخدمة في المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش، مما ينعكس بدورة علي زيادة إنتاجية هذا المحاصيل.

صرح بذلك الدكتور عبده عبيد مدير المعمل المركزي للحشائش، الذي أشار أشار الأستاذ الدكتور عادل عمران وكيل المعمل للإرشاد والتدريب أن هذه الدورة التدريبية، ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2021- 2022 وضمن مجموعة من الدورات التي يقيمها المعمل لتوعية المزارعين.

وتتناول الدورة التدريبية، موضوعات عدة أهمها الخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل وكيفية التعرف عليها وآلات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش المبيدات، وطرق مكافحتها في المحاصيل المختلفة واهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصي بها في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الجسور والمصارف.