«العالمية للصحة الحيوانية»: مصر خالية من مرض أنيميا الخيول المعدي

صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأنَّ المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE» قد أعلنت خلو مصر من مرض أنيميا الخيول المعدي، مؤكّدًا أنَّ ذلك الإعلان يأتي تكليلاً لجهود الوزارة فى تنمية الثروات الحيوانية، ودعم دور مصر الريادي على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال القصير، إنَّه بهذا الإعلان تمضيى مصر بخطىً ثابتة نحو التقدم والتطور المبنى على الأسس العلمية لصناعة الخيول، وأشار وزير الزراعة إلى أنَّ المنظمة الدولية سبق وأعلنت أيضا خلو مصر من مرضى الفصيلة الخيلية الرعام والزهرى، واعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE».

وزير الزراعة: ندعم تصدير الخيول المصرية

ويأتي ذلك استكمالاً للنجاحات التي تحققت مؤخراً باعتماد المنظمة العالمية لعدد 30 منشأة مصرية خالية من مرض إنفلونزا الطيور الذي أسهم في استئناف تصدير منتجات الدواجن بعد 14 عاماً من التوقف.

وأوضح وزير الزراعة، أنَّ هذا الإعلان يأتي في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر نحو وصولها إلى آفاق جديدة بدعم تصدير الخيول المصرية وبخاصة الخيول العربية الأصيلة المصرية؛ التي تعد من أنقى سلالات الخيول على مستوى العالم؛ الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مهنئا الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان على هذا الإنجاز الكبير الذي حققته مصر على المستوى العالمي.

القصير: لا ندخر جهداً في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض

وأضاف أنَّ وزارة الزراعة لا تدخر جهداً في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المعدية والوبائية، وإتباع الإجراءات المبنية على الأسس العلمية وطبقاً للمعايير الدولية الصادرة في شأن التحكم والسيطرة على الأمراض الوبائية والعابرة للحدود من خلال البرامج القومية للتحصين والمسموح الوبائية المختلفة باستخدام أحدث التقنيات المعمول بها دولياً في هذا المجال.