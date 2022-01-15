إجراء عاجل بـ«مياه القاهرة» بشأن العدادات والفواتير.. تقسيط المديونية

عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، اجتماعا مع رؤساء قطاعات التحصيل والفني والشبكات والأفرع، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والفنية، لمناقشة زيادة معدلات ونسب التحصيل واشتراك جميع القطاعات في العمل على تحصيل المستحقات المالية المستحقة للشركة، ورفع نسبة التحصيل لأكثر من 85% خلال الفترة المقبلة، حتى تصل إلى 100% من إجمالي الفواتير.

وحذر رئيس الشركة، من أنه لن يُقبل من فروع التحصيل أقل من ذلك شهريا، حتى تتمكن الشركة من الانتهاء من المشروعات التي تقوم بتنفيذها والالتزام بتوفير أفضل خدمة للمواطنين.

تحصيل الفواتير ومتابعة الشكاوى

وقرر رئيس شركة مياة الشرب بالقاهرة تشكيل لجنة من قطاعي التحصيل والفني، للنزول إلى الشوارع والعمل معا في تحصيل الفواتير ومتابعة الشكاوى التي ترد إلى الشركة من المواطنين، مؤكدا ضرورة متابعة قراءة العدادات حتى تكون الفاتورة مناسبة للاستهلاك، ولا يتعرض المواطن لأي ظلم، فضلا عن التعاون الكامل مع أصحاب المستحقات الكبيرة وإتاحة تقسيط المبالغ المالية المتبقية.

وطالب «الشيمي»، المواطنين بضروة التعاون مع المحصلين والقطاعات الفنية الأخرى التي ستشارك في أعمال التحصيل، حتى يمكن للشركة الاستمرار في تقديم أفضل خدمة.

وطالب «الشيمي» رؤساء القطاعات والافرع والشبكات بشركة مياه الشرب بالتنسيق الكامل للمشاركة في التحصيل، دون التأثير على قطاعات المحطات والشبكات والطوارئ لضمان استمرار الخدمة الجديدة.

تقييم المحصلين

كما كلف رئيس الشركة رؤساء القطاعات والأفرع بالعمل معا مع رؤساء قطاعات التحصيل والمحصلين، وتقديم الدعم لهم لتحقيق النسبة المقررة، مؤكدا تقييم جميع العاملين المشاركين في التحصيل خلال الفترة المقبلة على نسبة التحصيل التى سيتم تحصيلها.

وناقش «الشيمي»، خلال الاجتماع مع نواب رئيس مجلس الادارة للشؤون الفنية والمالية، المعوقات الأساسية لتحقيق أعلى نسبة تحصيل ووضع حلول عاجلة لها، مطالبا بضرورة عمل تقرير يومى عن نسب التحصيل بجميع الأفرع.

وقال إنه على استعداد كامل للمشاركة في أعمال التحصيل والنزول إلى الشارع، لتحقيق أهداف الشركة والحفاظ على الخدمة التي تقدمها داخل القاهرة.