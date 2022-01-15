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3,8 % زيادة في أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي للعام 2020/21 

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الوطن
01:00 م | السبت 15 يناير 2022
المدارس

المدارس

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، الموافق 15/ 1/ 2022، «النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2020/2021».

ومن أهم مؤشرات النشرة ما يلي: 

ما قبل الابتدائي

1,4 مليون تلميذ بنسبة 5,3% من أجمالي المراحل التعليمية «منهم 1,3 مليون تلميذ بنسبة 5,2% من إجمالي مراحل التعليم العام، 132.7 ألف تلميذ بنسبة 7,0% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري» عام 2020/2021.63,8 ألف مدرس «منهم 59,5 ألف مدرس بنسبة 5,9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 4,3 ألف مدرس بنسبة 2,7% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري»، عام 2020/2021 .12,7 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 1,5 ألف معهدا بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2020/2021.

التعليم الابتدائي

14,4 مليون تلميذ بنسبة 54,7 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2020/2021 «منهم 13,4 مليون تلميذ بنسبة 54,8% من إجمالي مراحل التعليم العام، 1,0 مليون تلميذ بنسبة 53,8 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري 514,5 ألف مدرس «منهم 442.3 ألف مدرس بنسبة 43,5% من إجمالي مراحل التعليم العام، 72,2 ألف مدرس بنسبة 45,5 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري» عام 2020/2021.19,3 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 3.6 ألف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2020/2021 .0,2 % نسبة التسرب في المرحلة الابتدائية عام 2019/2020 مقابل 0,3% عام 2018/2019 .99,9 % معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2020/2021.

التعليم المجتمعي

136,3 ألف تلميذ «الفصل الواحد» بنسبة 0,5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2020/2021. 8 آلاف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,7 % من إجمالي المراحل التعليميـة عام 2020/2021. 4,9 ألف مدرسة «الفصل الواحد» بالتربية والتعليم عام 2020/2021 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.

التعليم الإعدادي

5,9 مليون تلميذ بنسبة 22,6% من إجمالي المراحل التعليمية «منهم 5,5 مليون تلميذ بنسبة 22,7% من إجمالي مراحل التعليم العام، 401,8 ألف تلميذ بنسبة 21,1% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري» عام 2020/2021.294,8 ألف مدرس «منهم 252,3 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24,8 % من إجمالي مراحل التعليم العام، 42,5 ألف مدرس بنسبة 26,8 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري» عام 2020/2021.

 13 ألف مدرسة بالتعليم الإعدادي العام بالتربية والتعليم، 3,5 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام 2020/2021.1,7 % نسبة التسرب في المرحلة الإعدادية عام 2019/2020 مقابل 2,7 % عام 2018/2019 .42,8 % معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام 2020/2021.

التعليم الثانوي

2,3 مليون تلميذ بنسبة 8,6% من إجمالي المراحل التعليمية «منهم 1,9 مليون تلميذ بنسبة 7,9 % بالتربية والتعليم، 336.4 ألف تلميذ بنسبة 17,7 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري» عام 2020/2021. 141,7 ألف مدرس «منهم 102,9 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10,1 % من إجمالي المراحل التعليمية، 38.8 ألف مدرس أزهري بنسبة 24,4% من إجمالي المراحل التعليمية بالأزهر» عام 2020/2021. 4,1 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 2.3 ألف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2020/2021.

التعليم الفني

2,1 مليون تلميذ بنسبة 8,1 % من إجمالي المراحل التعليمية «منهم 999,2 ألف تلميذ بنسبة 46,9 % بالتعليم الصناعي، 885,6 ألف تلميذ بنسبة 41,5% بالتعليم التجاري «عام ــ فندقي»، 247,7 ألف تلميذ بنسبة 11,6 % بالتعليم الزراعي من إجمالي التعليم الثانوي الفني عام 2020/2021.140,7 ألف مدرس «منهم 89,3 ألف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 63,4%، 39,3 ألف مدرس بالتعليم التجاري «العام ـ الفندقي» بنسبة 27,9%، 12,1 الف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 8,6%» من إجمالي مدرسين التعليم الفني 2020/2021.2,7 ألف مدرسة «منهم 1,4 ألف مدرسة بالتعليم الصناعي، 1010 مدرسة بالتعليم التجاري «العام ـ الفندقي»، 269 مدرسة بالتعليم الزراعي عام 2020/2021.815,4 ألف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 92,1 %، 70,2 ألف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 7,9 % من إجمالي التعليم التجاري عام 2020/2021.

التربية الخاصة

43,7 ألف تلميذ بنسبة 0,2 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2020/2021 . 9,9 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,8 % عام 2020/2021. 1,1 ألف مدرسة بالتربية والتعليم ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2020/2021.

القراءات

8,5 ألف تلميذ بالأزهر عام 2020/2021 .1,0 ألف مدرس بالأزهر بنسبة 0,1 % عام 2020/2021. 118 عدد معاهد بالأزهر ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم عام 2020/2021.

الإجمالي العام

26,3 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام 2020/2021 مقابل 25,3 مليون تلميذ عام 2019/2020 بزيادة بلغت نسبتها 3,8%من أجمالي التلاميذ .1,17 مليون مـدرس عام 2020/2021 مقابل 1,18 مليون مدرس عام 2019/2020 بانخفاض بلغ نسبته 1,2% من إجمالي المدرسين .68,9 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2020/2021 مقابل 67,5 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2019/2020 بزيادة بلغت نسبتها 2,0%. 

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