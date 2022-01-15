سقوط اثنين غسلا 19 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.. وضبط 8 آخرين

نجحت وزارة الداخلية، في القبض على مجموعة من تجار المخدرات والأسلحة غير المرخصة، في 6 مناطق: المنيا، والمقطم، والمرج، والزيتون ومصر الجديدة ودمياط، إذ ألقت القبض على 10 أشخاص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة، وذلك خلال 24 ساعة.

ضبط اثنين بـ19 مليون جنيه حصيلة غسل أموال تجارة المخدرات بالمنيا

وفي المنيا، تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، ضبط شخصين في المنيا بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وحسب التحريات، المتهمان أسسا الأنشطة التجارية إلى جانب شراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بـ19 مليون جنيه.

ضبط شخصين يتاجران في الهيروين والآيس بالمقطم

وضبطت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المقطم أحد الأشخاص وزوجته حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من مخدري الهيروين والآيس، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

ضبط 3 أشخاص بهيروين في المرج

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وزوجته مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، إلى جنب ضبط ثالث في مصر الجديدة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين أيضًا.

ضبط شخص بحوزته حشيش في الزيتون

وتمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة اثنين في المنيا ودمياط

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديريتي أمن المنيا ودمياط، نصر إجرامي حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص، وبحوزته (5 فرد خرطوش - طبنجة بالخزينة الخاصة بها - عدد من الطلقات النارية).

كما ألقت القبض على عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ، وبحوزته (4 فرد خرطوش - كمية من مخدر الهيدرو، وزنت كيلوجرام).