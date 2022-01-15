أطباء: استخدام «سوفالدي» لعلاج كورونا بلا فاعلية أو أعراض جانبية

أثارت وفاة الإعلامي وائل الإبراشي تساؤلات كثيرة وجدلا كبيرا، بعد اتهام عائلته أحد الأطباء بمنحه دواءً خاطئًا لعلاج فيروس كورونا، بخلاف البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة المصرية، وهو دواء «سوفالدي» المستخدم لعلاج مرض الالتهاب الكبدي الوبائي «فيروس سي»، إذ كان يجري دراسات على استخدامه لعلاج فيروس كورونا.

عبدالهادي: دراسة طبيب الإبراشي عن استخدام سوفالدي لم تثبت وجود أعراض سلبية

الدكتور السعيد عبدالهادي، عميد كلية الطب السابق بجامعة المنصورة، قال إن الدراسة العلمية التي أجراها الدكتور شريف عباس، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بالمعهد القومي للكبد في المنوفية والمعالج للإعلامي الراحل، بالاشتراك مع عدد من الأطباء، عن استخدام دواء الـ«سوفالدي» المنتج لعلاج فيروس كورونا مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، أثبتت عدم وجود أي تأثير على كورونا، ولم يحقق أي نتائج إيجابية في مواجهة المرض، وكذلك في الوقت ذاته لم يثبت وجود أي أعراض جانبية ناتجة عن عن استخدامه على المصابين، موضحا أن الدراسة كانت عبارة عن محاولة تمت من خلال مجموعة من الأطباء كباقي المحاولات التي حدثت بمختلف دول العامل على العديد من الأدوية.

وأضاف عميد طب المنصورة السابق لـ«الوطن»، أن الدراسة نشرت يوم 21 أغسطس 2021، في إحدى المجالات العلمية الدورية، مشيرا إلى أنها كانت بالاشتراك بين 21 طبيبًا متخصصًا.

مدير الرعاية بعزل العبور: الـ«سوفالدي» لم تثبت فعاليته في مواجهة كورونا

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن ثروت، أستاذ الحالات الحرجة بجامعة عين شمس و مدير الرعاية المركزة بمستشفى العبور الجامعي للعزل التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استخدام الـ«سوفالدي» مع المرضى المصابين بفيروس كورونا لم تنتج عنه نتائج إيجابية في مواجهة المرض أو ظهور أعراض سلبية على الحاصلين عليه، لافتا إلى أن النتائج جاءت من الدراسات العلمية التي أجريت على الدواء.

من جانبه، قال الدكتور محمود عبدالمجيد، استشاري الأمراض الصدرية، لـ«الوطن»، إنه يجب الالتزام بالبروتوكول العلاجي المقرر من وزارة الصحة بشان مجابهة تفشي كورونا وعلاج المرض، لافتا إلى أنه لا توجد أي دراسات علمية مؤكدة تثبت فاعلية السوفالدي.