حظك اليوم برج الحمل الأحد 16-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعتبر برج الحمل من الأبراج النارية، التي تتميز بالسخاء والكرم، فضلا عن التميز في العمل، القلب الطيب، وينتمي مواليد الفترة من 21 مارس حتى 20 أبريل لبرج الحمل، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم الأحد لأصحاب البرج، فعلى المستوى المالي عليه الانتباه جيدا.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنصح عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، مواليد برج الحمل، بتجنب المبالغة في حساسيتك واعتنِ بأعمالك وأقوالك، فهم يشعروا اليوم بالقلق.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي فتقول عالمة الفلك، إن القمر في مربع برجك وقد تسيطر عليك ذكريات أليمة، كن إيجابيا وقاوم الحزن.

مشاهير برج الحمل

ومن أشهر مواليد هذا البرج، عمر الشريف، الفنانة جومانا مراد، الفنانة إسعاد يونس، الفنان قصي خولي، الفنان يحيى الفخراني، والفنان سعد لمجرد.