«أوبك بلس» تحدد مصير برميل النفط اليوم بعد تراجع على مدار 5 أسابيع

من المقرر أن تعقد مجموعة «أوبك بلس»، اليوم الخميس، اجتماعها لمناقشة ما إذا كانت سترفع حجم إنتاجها اليومي من النفط بداية من يناير المقبل أم لا.

وسجلت أسعار النفط تراجعاً، اليوم، على مستوى العقود الآجلة، ليتداول خام غرب تكساس بسعر 65.35 دولار للبرميل بنسبة انخفاض 0.34%.

فيما تراجع سعر خام برنت بنسبة 0.25%، ليصل إلى مستوى 68.70 دولار للبرميل.

أسعار النفط العالمية تواصل تراجعها على مدار 5 أسابيع

وكان البنك المركزي المصري، أشار في تقرير له أمس، إلى تراجع أسعار النفط العالمية بنسبة 7.8% على مدار الأسبوع الماضي، ليواصل بذلك موجة هبوط متواصلة للأسبوع الخامس على التوالي.

وكان برميل النفط خام برنت قد أغلق عند 72.72 دولار، بنهاية الأسبوع الماضي.

وتابع تقرير البنك المركزي المصري، تعليقاً على الأحداث المالية الاقتصادية العالمية الأسبوعية، أنه خلال الفترة من 19 وحتى 26 نوفمبر الماضي، سجلت أسعار النفط انخفاض بنسبة 7.82%.

%11.55 أكبر تراجع في أسعار النفط منذ 19 شهر

فيما سجلت أسعار النفط أكبر تراجعاتها في يوم واحد منذ أبريل 2020، وهو يوم الجمعة الماضية، بنسبة انخفاض 11.55%.

يذكر أن التراجعات التي تشهدها أسعار النفط تجيء وسط تهديد عالمي بانتشار «أوميكرون» المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي لا يزال العالم يعاني من التبعات الاقتصادية السيئة نتيجة الإغلاق العالمي وتوقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية.

ويتخوف العالم من تزايد تباطؤ النمو الاقتصادي والدخول في أزمة ركود تضخمي نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار التي يقابلها ضعف القدرة الشرائية للأفراد.

من ناحية أخرى، تسعى أوبك بلس، التحالف الجديد لمجموعة الدول المصدرة للنفط، وهي عبارة عن إتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط، من بينها 13 دولة عضو في الأوبك بالفعل.

وينص الإتفاق الذي تم في نوفمبر عام 2016، على السعي نحو خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق والحفاظ على مستويات مرتفعة.