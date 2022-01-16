ضبط عصابة النشالين في المنتزه وسارقي الدراجات النارية بالمنوفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على إستهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، حال إستقلالهم مركبة "توك توك" وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد "6"وقائع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه ، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئ النية (مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وأمكن ضبطهما والمسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على إستهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة منوف) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة – وقصع الأسلاك" مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد " 11"واقعة سرقة بدائرة مركز شرطة منوف وأرشدوا عن المسروقات وهى (11 دراجة نارية من بينهم 6 دراجات مُبلغ بسرقتها – وباقى الدراجات مطموسة الموتور والشاشية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بسرقة دراجة نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من الخدمات الأمنية بدائرة القسم بمشاهدتهم أحد الأشخاص حال سيره مترجلاً وبحوزته دراجة نارية وبإستيقافه وسؤاله عن تراخيص الدراجة لاذ بالفرار تاركاً الدراجة النارية .

بإجراء التحريات تبين أن الدراجة المشار اليها مقيدة بإسم (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول " مقيم بدائرة القسم) وتم التقابل مع صديق الأخير وقـرر بـأن مالك الدراجة متواجد خارج البلاد وأضاف بإكتشافه سرقة الدراجة النارية من أمام العقار سكنه ، وأنه كان فى سبيله للإبلاغ .

وبتكثيف الجهود أمكن ضبط المتهم مُرتكب الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكاب واقعة سرقة الدراجة بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، كما إعترف بإرتكابه واقعة سرقة دراجة نارية والمبلغ بسرقتها بأسلوب"توصيل الأسلاك" بالإشتراك مع (شخصين) أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهما ضبط الدراجة المستولى عليها بمكان إخفائها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بسرقة متعلقات إحدى السيدات بأسلوب المغافلة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات) بأنها حال سيرها بدائرة القسم إستوقفها أحد الأشخاص بدعوى أنه مسئول عن حملة تبرعات لدور الأيتام وطلب منها التبرع لإحدى دور الرعاية، إلا أنه قام بمغافلتها وقام بالإستيلاء على بعض متعلقاتها ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ، له معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المسروقات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم والمضبوطات وإتهمته بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات واقعة سرقة أحد المواطنين بالإسكندرية بالإكراه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (محامى ، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة) أنه توجه لمقابلة (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) والسابق لها العمل بمكتبه بدائرة القسم ، وعقب إستقلالها السيارة قيادته ، فوجئ بقيام (3) مجهولين بإستقلال سيارته وتهديده بسلاح أبيض (سكين) وإنزال المذكورة والإستيلاء منه على (مبلغ مالى - 2 فيزا كارد) ولاذوا بالهرب ، وإتهامه للمذكورة بالإشتراك مع باقى المتهمين فى إرتكاب الواقعة .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية ، أسفرت جهوده عن ضبط المذكورة ، وتحديد مرتكبى الواقعة وهم (5 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم (طبنجة "مُحدث صوت") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، كما أضافوا بإتفاقهم مع المتهمة المذكورة على سرقة المجنى عليه عن طريق إستدراجه لمحل البلاغ ، ولدى وصولهما إدعت شعورها بحالة إعياء ورغبتها فـى القىء ، فقام المجنى عليه بإيقاف السيارة قيادته وقام باقى المتهمين حال إستقلالهم سيارة "ميكروباص" ملك وقيادة أحدهم بقطع الطريق أمام سيارة المجنى عليه ، وقيام أحدهم بإشهار سلاح أبيض (سكين) كان بحوزته والإستعانة بباقى المتهمين والإستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار ، كما تم بإرشادهم ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه - السيارة والأداة المُستخدمتين فى إرتكاب الواقعة) وأضافوا بإتلافهم 2 فيزا كارد .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.