الداخلية تحارب الخارجين عن القانون من القاهرة لأسوان.. «نصابين وتجار مخدرات»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المُرخصة، وأيضًا السلع والبضائع مجهولة المصدر والسرقات بكافة أنواعها، بالإضافة إلى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

ضبط 7599 شخصا لعدم ارتداء الكمامات

شنت وزارة الداخلية، حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد «7599» شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد «7552» شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال «47» شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير «756» مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط «175» قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات «995» أرجيلة.

زوج يقتل زوجته في قنا

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات، باستقبال «إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز» وبها عيار نارى بالبطن، واتهام والدها «مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بقنا» لزوجها بإطلاق عيار نارى تجاه نجلته فأودى بحياتها لخلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة «بندقية آلية».

ضبط تاجر مخدرات في أسوان

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، قيام «أحد العناصر الإجرامية - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان» بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة مركز شرطة كوم أمبو مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته «3 بنادق آلية - عدد 6 خزينة- عدد من الطلقات النارية لذات العيار - كمية من مخدر البانجو»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامي.

ضبط حشيش وبانجو محملة على دراجة نارية بدمياط

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، قيام «أحد العناصر الإجرامية - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط» بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة أول دمياط مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهم أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان دمياط، حال استقلاله دراجة نارية «بدون لوحات معدنية» مُحمل عليها جوالين بداخلهما «9 قطع أسلحة نارية بندقية آلية - بندقية خرطوش - طبنجة - 6 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية كمية من نبات البانجو وزنت 15 كيلوجراما – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2، 200 كيلوجرام - 1000 قرص مُخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول».

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

ضبط 20 قضية تموينية في الدقهلية

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية على الأسواق، أسفرت عن ضبط «20» قضية، تنوعت بين ضبط «75 كيلوجرام كبدة مُجمدة وعجينة حواوشى – 18 كيلوجرام زيت طعام»، كما جرى ضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى لحيازته وتجميعه مقررات تموينية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجة حق، وضبط مسئولين عن مخبزين، لحيازتهما وتجميعهما «عدد 7 شكاير دقيق بلدى بإجمالي وزن 350 كيلو جراما» محظور تداوله خارج المخابز البلدية المدعمة.

ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في الدقهلية

تكثف أجهزة وزارة الداخلية، من جهوها؛ لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من «أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز»، باكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته حال تركها أسفل مسكنه.

توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «عاطلين - لهما معلومات جنائية»، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ميت غمر مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بارتكابهما «14» واقعة أخرى بدوائر «قسمى شرطة أول المنصورة وميت غمر - مراكز شرطة، قويسنا والشهداء بالمنوفية، ناصر ببنى سويف» كما أرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهم سيئ النية «3 أشخاص – لهم معلومات جنائية» أمكن ضبطهم والدراجات المستولى عليها.

ضبط 40 كيلو بانجو في الشرقية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، قيام «عاطلين - مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية» بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما «بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - 40 كيلوجراما لمخدر البانجو – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول»، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

ضبط عنصرين إجراميين بـ260 قرصا مخدرا في قنا

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، قيام «شخصين لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادى» بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة نجع حمادى مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما وبحوزتهما «31، 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 260 قرصا مخدرا»، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

ضبط مواد مخدرة بـ500 ألف جنيه في سوهاج

في السياق ذاته، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى – الأمن العام» ومديرية أمن سوهاج، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة المراغة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأموريات لاستهداف وضبط تلك العناصر أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ـ ضبط «إثنين من العناصر الإجرامية» حال استقلالهما مركبة توك توك بدائرة مركز شرطة المراغة، وبحوزتهما «كيلو جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالي – 2هاتف محمول سلاح أبيض مطواة».

ـ ضبط «أحد العناصر الإجرامية» حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة المراغة، وبحوزته «24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول»، وكذا «دراجة نارية بدون لوحات – سلاح أبيض مطواة».

وتقدر القيمة المالية لإجمالي المواد المخدرة المضبوطة 500 ألف جنيه.

ضبط مدير شركة وزوجته بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

كما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام «مدير شركة للاستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان» بإنشاء صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يقوم من خلالها بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

وأضافت التحريات، أن المذكور مقيم خارج البلاد وأن «زوجته شريكة بذات الشركة، لها معلومات جنائية، مقيمة بذات العنوان» تعاونه من خلال تحصيل المبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي وإرسالها له بالخارج.

عقب تقنين الإجراءات أمن ضبط المتهمة الثانية حال تواجدها بالشركة المشار إليها، وبحوزتها «4 جوازات سفر لأشخاص مختلفة – 19 فيزا كارت لعدة بنوك – 8 دفاتر شيكات لعدة بنوك بإسم المتهمين – 3 أكلاشيه بإسم الشركة – 3 هواتف محمولة»، وبمواجهتها اعترفت بتكوينها تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع المتهم الأول زوجها تخصص نشاطه في أعمال النصب والاحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتهما على تسهيل إجراءات السفر والإقامة بإحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بسلسلة مطاعم خاصة بالمتهم الأول كائنة بذات الدولة.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهمة الثانية، بتحويل تلك المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليهم لزوجها بتلك الدولة، كما أمكن التوصل إلى عدد «5» من المجنى عليهم، وبإستدعائهم إتهموهما بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.

حملة لضبط المخالفات البيئية بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة بنطاق مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضبط السيارات التي تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة.

وأسفرت الحملة عن فحص عدد «115» سيارة وتبين مخالفة عدد «50» سيارة «عدد 16 سيارة بنزين- عدد 34 سيارة سولار» غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة.

ضبط 257 قضية مخدرات وتنفيذ 83941 حكما قضائيا متنوعا

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط «220 قطعة سلاح نارى بحوزة 167متهمًا، وتنفيذ «83941» حكما قضائيا متنوعا، كما جرى ضبط «3» تشكيلات عصابية، ضمت «11» متهم، ارتكبوا «20» حادثا متنوعا.

ضبط «257» قضية مخدرات، بإجمالي عدد «284» متهما، و«234» دراجة نارية مخالفة، و«27907» مخالفات مرورية متنوعة.

فحص «65» من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية «15» منهم.