ضبط مصنع أحذية بدون ترخيص.. وآخر يعبئ المياه المعدنية من «الفلتر»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع للمصنوعات الجلدية، بمنطقة الشرابية، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من مستلزمات تصنيع الأحذية مستخدمًا خامات رديئة وعلامات تجارية لماركات عالمية، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وضبطت الأجهزة الأمنية بداخل المصنع 5500 قطعة مصنوعات جلدية (كوتشى)، و9000 قطعة مستلزمات إنتاج، جميعها مجهولة المصدر، وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة صاحب المصنع، اعترف بإدارته بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مياه معدنية معبأة من «فلتر»

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لتعبئة المياه المعدنية، بمنطقة المرج، لقيامه بتعبئة زجاجات مياه معدنية بمياه شرب عادية، عقب تنقيتها بفلاتر، ويغش بذلك جمهور المستهلكين مستخدمًا علامة تجارية وهمية، وخامات رديئة ومجهولة المصدر لتعبئة المياه.

وعثر بداخل المصنع على 13000 زجاجة مياه معدنية، أحجام مختلفة، جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، و2000 زجاجة فارغة، معدة للتعبئة، وكميات كبيرة من الملصقات.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.