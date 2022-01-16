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عبدالغفار: زيادة إصابات الإنفلونزا في ديسمبر ويناير تصل إلى 50%

كتب:

شريف سليمان
05:17 م | الأحد 16 يناير 2022
الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة

الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، إن معدلات الانتشار ودخول المستشفيات والوفيات تعتمد بشكل كبير على الحصول على جرعات كورونا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «بالنسبة لأعراض متحور أوميكرون، فإن الرشح والصداع والشعور بالتعب والإجهاد والعطس والاحتقان وجفاف الحلق تسبب بعض الآلام عند البلع، أما الأعراض الأقل شيوعا فهي الكحة وارتفاع كبير في درجات الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق وآلام في الصدر وضيق في التنفس».

وتابع: «يجب أن نركز بشكل كبير على من يشعر بأعراض تنفسية شديدة، عليه أن يتوجه إلى المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، وألا يتعامل المريض مع الأمور ببساطة، وأن يحصل على العلاج في الوقت المناسب".

وأردف: "أشهر ديسمبر ويناير وفبراير تمثل موسم الانفلونزا وهناك منظومة للترصد الوبائي للأمراض التنفسية الحادة والفيروسات في وزارة الصحة والسكان بواقع 23 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويمكننا الحصول على مسحات من العيادات الخارجية أو من المرضى المحجوزين بصفة دورية".

وواصل: "رصدنا زيادة في عدد إصابات الانفلونزا من حوالي 40% إلى 50% في شهري ديسمبر ويناير، والأعراض متشابهة وبينها والأوميكرون، والحل يكمن في الوقاية والتزام المنازل وعدم التعرض للأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات المصرح بها عالميا والخضوع لفحص pcr كلما امكن ذلك".

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