«أبل» تلزم موظفيها بجرعات معززة من اللقاح لدخول مكاتبهم خوفا من انتشار كورونا

مع الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، ألزمت شركة «أبل» الأمريكية، اليوم الاحد، موظفيها وتجار التجزئة، بتقديم ما يثبت تلقيهم ‏الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، كشرط لدخول المكاتب والمؤسسات.‏

قيود جديدة في شركة «أبل» لمواجهة كورونا

وأرسلت «أبل»، رسالة داخلية إلى موظفيها، تشترط من خلالها إلزامهم بتطعيم الموظفين ب‏الجرعات المعززة من اللقاحات المضاد لفيروس كورونا، كشرط أساسي لدخول مكاتب العمل، ابتداءً من يوم 15 فبراير المقبل، بحسب موقع «ذا فيرج».

وأضافت الشركة، أنّه بمجرد أن يكون الموظف مؤهلا للحصول على الجرعة المعززة، سيكون لديه مهلة مدتها 4 أسابيع للحصول عليها، وتقديم ما يثبت ذلك، مشددة على ضرورة أخذ الجرعة المعززة فهي جزء من مواكبة لقاح فيروس كورونا للوقاية من الأمراض الشديدة، خاصة بعد تضاؤل فعالية السلسلة الأولية من لقاحات المضادة لفيروس كورونا، وظهور متحورات جديدة شديدة العدوى كمتحور «أوميكرون»، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستى».

وفى السياق ذاته، أبلغت شركة «آبل» موظفيها في الرسالة الداخلية أنه سيتعين على الموظفين غير المطعمين أو الذين لا يستطيعون تقديم إثبات على تلقيهم اللقاحات المعززة، يمكنهم تقديم نتيجة اختبار سلبى سريع، اعتبارا من 24 يناير الجاري.

كانت شركة «أبل»، طلبت العام الماضي، من موظفي الشركات غير الملقحين إجراء اختبارات يومية قبل دخول المكتب، مرتين أسبوعيا لعمال التجزئة.

فرنسا تلغي آلاف الشهادات الصحية لعدم تلقي الجرعة المعززة

وتشدد البلدان الأخرى على ضرورة تلقي الجرعات المعززة ضد فيروس كورونا، حيث ألغت السلطات الفرنسية، عشرات الآلاف من الشهادات الصحية في البلاد، جراء عدم تلقي المواطنين المعنيين للجرعة المعززة مضادة لفيروس كورونا، بعد 7 أشهر كحد أقصى، باستثناء أولئك الذين أصيبوا بالفيروس.

وسجلت وزارة الصحة الفرنسية نحو 560 ألف شخص لم يتلقوا الجرعة الثالثة، أي سيخسرون شهاداتهم الصحية.