«الثقافة»: اختياره شخصية الدورة 53 لمعرض الكتاب يعبِّر عن «هوية مصر»

أكدت اللجنة العليا لمعرض الكتاب 2022 أن اختيار الكاتب الكبير يحيى حقى عنواناً للدورة 53 للمعرض يتسق بشكل كبير مع هوية تلك الدورة التى تحمل عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، إذ إن الكاتب الراحل من أبرز الكتّاب الذين حرصوا على أن يكون للثقافة والفنون المصرية خصوصيتها المستلهمة من حضارتها العريقة والتى تمتد جذورها عبر التاريخ.

وقال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن اختيار «حقى» شخصية معرض الكتاب هو احتفاء من وزارة الثقافة بالكاتب الكبير الذى احتفى بالثقافة المصرية وبالتنوع الحضارى للشعب المصرى فى أعماله، واعتز بجذوره المصرية فى حياته بشكل عام، مؤكداً أن المعرض يسعى لخلق حالة من تواصل الأجيال من خلال إعادة تقديم رموز البلد إلى الأجيال الجديدة.

وأضاف «الحاج» أنه يجرى حالياً تنسيق لإقامة عدد من الفعاليات والأنشطة عن الكاتب الكبير، من المقرر أن تشارك فيها ابنته «نهى»، لتتحدث عن والدها لجمهور المعرض، كما تصدر الهيئة كتاب «المقدمات» للكاتب صلاح معاطى، ويضم أبرز المقدمات التى كتبها «حقى» لأعمال الكتاب من معاصريه، وقال: «يحيى حقى كان يحرص على تقديم المواهب الجديدة، كما كتب فى بعض الأحيان مقدمات أعمال لكتاب زملاء له».

من جانبه قال الدكتور محمد عفيفى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة

القاهرة، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، إن التوافق على اختيار يحيى حقى شخصية معرض الكتاب هذا العام اختيار سليم وفى محله، خاصة أن المحور الرئيسى فى المعرض هذه الدورة هو «هوية مصر وسؤال المستقبل»، ويحيى حقى من أكثر الكتّاب الذين كتبوا أعمالاً، سواء كانت كتابات أدبية أو مقالات ودراسات، فى أغلبها تناولت موضوع الهوية المصرية بشكل أساسى، ومن أشهر أعماله التى اتضحت فيها هذه القضية رواية «قنديل أم هاشم»، والتى عرفها أغلب الناس عندما تحولت إلى فيلم سينمائى.

وأضاف «عفيفى»: «وما يؤكد فكرة الربط بين قضية الهوية عنوان الدورة ومشروع يحيى حقى الإبداعى، أن اختياره يتيح لوزارة الثقافة إعادة تقديمه لجمهور المعرض من خلال الندوات وحلقات النقاش التى يجرى تجهيزها حوله، وهذه الفعاليات سينقلها التليفزيون، كما يطرح هذا الاختيار مقترحاً عن تقديم الكاتب للأجيال الجديدة، من خلال عقد مناقشات حول أدب يحيى حقى فى المدارس والجامعات لكى يتعرف الشباب على التراث الثقافى، وأتصور أن قراءة الشباب لأعمال يحيى حقى ستؤثر إيجاباً على تفكيره بدلاً من قراءة أعمال تدعو للتطرف والإرهاب، لأن أعمال حقى تركز على الهوية المصرية بأشكال مختلفة».

وقال الدكتور شوكت المصرى، عضو اللجنة العليا، المدير التنفيذى للنشاط الثقيفى والفنى بمعرض الكتاب 2022، إن اللجنة الثقافية تجهز فعاليات لمناقشة أعماله القصصية والروائية وكذلك الأفلام المأخوذة عن رواياته مثل «قنديل أم هاشم» و«البوسطجى»، «وصح النوم» وغيرها، والاحتفاء بتجربته الإبداعية بمشاركة ابنته والمتخصصين فى هذه المجالات.