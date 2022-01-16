مبروك عطية يكشف عن أغرب فتوى واجهته.. وينصح المذيعة: «اتعلمي المحشي»

تحدث الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عما وصفه بأنه أغرب فتوى عُرضت عليه، موضحًا: «القرآن وضع منهجا وأراحنا به، لكننا لا نريد الراحة، فقد قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا أو يقتروا وكان بين ذلك قوامًا».

زيادة الفتاوى الشاذة

وقال «عطية» في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة «MBC مصر»: « منذ عشرين سنة، عندما كنت مقدم برامج على قناة دريم، كنت اتعرض لفتوى شاذة، لكن بعد مضي 20 سنة أصبحت الفتوى الواحدة أكثر من فتوى، كل لحظة لدينا فتوى شاذة».

وأضاف: «بالنسبة لأغرب فتوى، كان في واد في منطقة شعبية والدته ماتت ووالده تزوج من شابة، وحصل استلطاف بينهم، وقالي إنه اتفق معاها يتجوزها بعد ما أبوه يموت، فقلت له مينفعش، وبقول حتى لو الأب اتجوز واحدة أصغر من ابنه، هتبقى زي أمه، ولازم يقلب الصفحة».

المحشي في حياة مبروك عطية

من ناحية أخرى، قال «عطية»، إن المحشي أكثر الوجبات التي يحبها، مفسرًا: «من يوم ما ربنا خلقني وأنا مدمن قراءة الكتب، وكتابي لم يُغلق أبدا في كل مراحل عمري، وعشان كتابي ميتقفلش، الحاجة الوحيدة اللي تشبعني 6 صوابع دقيقة، من غير ما اضطر إني أقطع وأغمس وآكل الطبيخ والعيش».

وأضاف «عطية»: «الست لازم تتعلم محشي، وميشتروش أكل من برة، والإمام مجاهد قال إن الله يرزق العبد رزق السنة في يوم، يبعزأ رزق السنة في يوم، ويعيش طول السنة يشحت، لأنه مش فاهم ربنا، وقد يرزقه رزق العمر كله في يوم واحد».

ووجه حديثه إلى الإعلامية ياسمين عز، قائلا: «ربنا يرزقك بابن الحلال ويقولك انا عاوز محشي، هتتعلميه في دقيقة واحدة محبة فيه»، لترد عليه: «أنا امرأة عاملة، أرجع بقى أعمل محشي وكوسة؟!».