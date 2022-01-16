الصحة: 9% نسبة إشغالات الأسرة الداخلية للمستشفيات و41% للعناية المركزة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، إن نسبة إشغالات المستشفيات تقدر بنحو 9% للأسرَّة الداخلية و41% للعناية المركزة و23% في أجهزة التنفس الصناعي، مؤكدًا أن المنظومة الصحية لديها الكفاءة التي تمكنها من استيعاب الحالات المختلفة.

الاهتمام بالتطعيم يقلل من فرص تدهور الحالة

وأضاف عبدالغفار خلال مؤتمر صحفي: «الدراسات أكدت أن الاهتمام بالتطعيم يقلل من فرص تدهور الحالة، ومنحنا المواطنين 36 مليونا و366 ألف جرعة أولى، و23 مليونا و600 جرعة ثانية للفئة العمرية من 18 سنة وأكثر، ووفرنا لقاحات للمرحلة العمرية بداية من 12 سنة».

وأكد، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبعد عن الأماكن المغلقة والتوسع في استخدام أجهزة الوقاية والاهتمام بالعناية بالصحة في الوقت الحالي.