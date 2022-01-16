المباحث تستمع لشهود العيان في حريق مخزن خردة بالسيدة زينب

بدأ رجال المباحث الاستماع لأقوال شهود العيان في الحريق الذي شب في حارة الأربعين بحي السيدة زينب داخل مخزن للخردة، للوقوف على ملابسات الحادث، وكشف أسباب اندلاع الحريق.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

ودفعت وزارة الصحة والسكان من جانبها، بـ5 سيارات إسعاف قرب موقع الحريق، تحسبا لوجود أي إصابات بين الموجودين في المكان، سواء اختناق أو إصابة بأي حروق، للتعامل معهم سريعا ونقلهم لأقرب مستشفى.

بلاغ بوقوع حريق في حي السيدة زينب

كان قسم شرطة السيدة زينب، بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حريق داخل أحد مخازن الخردة بدائرة القسم، وجرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماده، وحتى الآن لم يتم الكشف عن أسباب إندلاع الحريق، لكن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة على 90% من الحريق.