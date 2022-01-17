مصدر: استقرار الوضع الوبائي بالمنوفية.. و«الباجور» تستقبل كل الحالات

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، استقرار الإصابات بفيروس كورونا في جميع مستشفيات العزل بعد انخفاضها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الوضع الوبائي بات أكثر استقرارا، ومن ثم تم تخفيض عدد الأسرة في مستشفيات العزل بالمحافظة.

تقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»، أن الأطقم الطبية في المنوفية تتابع الإصابات بشكل مستمر، سواء تلك التي تحتاج إلى عناية مركزة وأجهزة تنفس صناعي، أو الإصابات المتوسطة، ويتم تقديم كافة الرعاية الطبية لجميع المصابين.

وطالب المصدر، المواطنين بضرورة التوجه للحصول على لقاح فيروس كورونا بعد التسجيل علي موقع وزارة الصحة، وأيضًا اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ علي أنفسهم وأسرهم.

وأوضح المصدر، أن الأطباء وطاقم التمريض يقومون بدور كبير في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من بداية الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا وتنظيم حملات مكثفة ميدانية لتتبع حالات الإصابة بالفيروس في جميع القري والمدن، حتى الموجة الرابعة، مؤكدا أن جميعهم يستحق الشكر لما يقدمونه من جهود كبيرة.

إعادة فتح مستشفي الباجور لاستقبال جميع الحالات

علي صعيد متصل، عادت مستشفى الباجور المخصصة للعزل الصحي في المنوفية، لاستقبال جميع المرضي في التخصصات المختلفة بعد صدور قرار وزارة الصحة، بإعادة فتحها لجميع التخصصات بعد أن كانت مخصصة للعزل الصحي فقط، ويأتي القرار بعد إنخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المستشفي حيث يتبقي فيها ما يقرب من 10 مصابين فقط بفيروس كورونا .