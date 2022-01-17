وضع سيناريوهات وطلب مهلة.. إلى أين وصل مشروع إحلال «التوك توك»؟

قال مصدر مسئول بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، لم تنته بعد من وضع تصور كامل بشأن خطة إحلال المركبة ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، وإتاحة سيارات «ميني فان» بدلا منه.

وضع سيناريوهات وطلب مهلة

أكد المصدر لـ«الوطن»، أن هناك تعليمات حكومية لكل الجهات المعنية بالملف من أجل جمع البيانات كافة، ووضع سيناريوهات التعامل خلال الفترة المقبلة، كاشفا أن عدد من الشركات العاملة في تجميع التوك توك بمصر، طالبت وزيرة التجارة والصناعة بضرورة منح مهلة لتوفيق الأوضاع، حال الاستقرار على خطة معينة لعملية الإحلال.

لجنة إحلال التوك توك

أوضح المصدر، أن اللجنة التي شكلتها وزيرة التجارة والصناعة في شهر مارس من العام الماضي، لم تضع خطة الإحلال التي كانت تطلبها الوزيرة، مشيرا إلى أن ملف «التوك توك» من الملفات المُتشعبة، التي تحتاج إلى قرارات حاسمة، خاصة أن الأمر لا يتعلق بأبعاد اقتصادية فقط، لكنه مرتبط بأبعاد اجتماعية، والتعامل مع أمر واقع.

وفي مارس 2020، قررت وزيرة التجارة والصناعة تشكيل لجنة لوضع خطة شاملة وتفصيلية لإحلال سيارات «الميني فان»، محل المركبة ذات الثلاث عجلات، ونص القرار وقتها على منح اللجنة مهلة شهرين للخروج بتلك الخطة، وهو ما لم يحدث.

أعداد المركبات مجهولة

وفقا للمصدر، فإن الأمر يتطلب جمع كل البيانات الخاصة بالملف أولا، خاصة أن أغلب المركبات العاملة في مدن وقرى مصر، غير مرخصة، كما أنه لا يوجد حصر دقيق بأعدادها، ما يتطلب بناء قاعدة بيانات أولا، لتحديد الطريق الأفضل في التعامل مع القضية وإتاحة بدائل مناسبة للعاملين على «التوك توك».

ولا تتوفر أرقام رسمية تُظهر أعداد «التوك توك» في مصر، لكن التقديرات التي يذكرها العاملون في الصناعة، تشير إلى نحو 3 ملايين مركبة، وبحسب بيانات وزارة التنمية المحلية فإن أعداد المركبات التي تم ترخيصها رسميا، بلغ أكثر من 250 ألف مركبة، وفقا لإحصاءات العام 2020.