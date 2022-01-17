السكة الحديد تؤجل قرار إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة وأبوالنمرس

أعلن المهندس أشرف خليفة، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على تشغيل القطارات بالسكة الحديد، عن تأجيل قرار توقف حركة القطارات بين محطتي «الجيزة - أبو النمرس» بخط «القاهرة - السد العالي»، لمدة 4 أيام من صباح اليوم الإثنين، وحتى صباح يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022، وذلك لمدة 4 ساعات من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا، قائلا: «الساعات المقبلة من الممكن أن تشهد تغيير القرار ويتم تنفيذه».

ننتظر قرار الطرق والكباري لوقف حركة القطارات

وقال خليفة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه كان من المفترض توقف حركة القطارات بين محطتي «الجيزة - أبو النمرس» بخط «القاهرة - السد العالي»، لمدة 4 أيام من صباح اليوم، وحتى صباح يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022، وذلك لمدة 4 ساعات من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا، بسبب الأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

وتابع أن هيئة الطرق والكباري، أبلغت الهيئة بصعوبة تنفيذ قرار وقف حركة القطارات في الوقت الحالي: «ننتظر قرارا جديدا لنستعد لوقف حركة القطارات بسبب أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب».

جاهزون لوقف حركة قطارات الصعيد

ونوه «خليفة»، إلى أنّ السكة الحديد، جاهزة تماما حال إبلاغها بضرورة توقف الحركة بين محطتي «الجيزة - أبو النمرس» بخط «القاهرة - السد العالي»، موضحا أن جميع القطارات العاملة على كافة خطوط السكك الحديدية تعمل بكامل طاقتها، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مؤكدا أنّ هيئة الطرق والكباري، أعلنت عن توفير أتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة ومحطة مصر برمسيس حال اتخاذ قرار بتوقف حركة القطارات خلال الساعات القليلة المقبلة.