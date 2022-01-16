فرص عمل في السكة الحديد للقضاء على «الباعة الجائلين».. اعرف الشروط والتفاصيل

كشفت هيئة السكة الحديد، عن تشغيل خدمة جديدة جيدة لركاب القطار الروسي على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري الأسبوع الماضي، حيث جرى إضافة عربة بوفيه في القطارات الروسية لتلبية احتياجات الراكب خلال الرحلة، لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين، بالتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري في الهيئة للقضاء على الظاهرة السلبية.

السكة الحديد تعلن وظائف مضيف قطار

وذكرت هيئة السكة الحديد، أنّه جرى إسناد تشغيل عربات البوفية داخل قطارات السكك الحديدية، إلى الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية التابعة للهيئة، حيث أعلنت الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم، وظائف مضيف قطار في العربات الروسية، لتقديم المأكولات والمشروبات للمسافرين على خطوط الوجهين القبلي والبحري، للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين داخل عربات القطارات، موضحة أنّها تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

السكة الحديد تحدد شروط وظائف مضيف قطار

وأوضحت الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية، شروط وظائف مضيف قطار، عقب تشغيل عربات البوفيه داخل القطارات الروسية الجديدة، منوهة بأنّه سيتم القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين خلال الفترة المقبلة، وجاءت الشروط كالتالي:

1- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط على الأقل.

2- أن يكون المتقدم حسن المظهر والسلوك «ذكور فقط».

3- الأولوية للحاصلين على دبلوم السياحة والفنادق.

4- التقديم من جميع المحافظات.

السكة الحديد تحدد مميزات وظائف مضيف قطار لمواجهة الباعة الجائلين

وأوضحت الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية، مميزات وظائف مضيف قطار، مطالبة من يرغبفي الحصول على الوظيفة، بأن يتقدم بأوراقه إلى الشركة ومقرها محطة مصر في ميدان رمسيس، وجاءت المميزات كالتالي:

1- تدريب لمدة أسبوعين على مهام العمل.

2- فرص كبيرة للترقية للمتميزين في عملهم.

3- تأمين صحي واجتماعي من بداية التعيين.

4- الراتب مكون من «مرتب أساسي + رسم خدمة».

وزير النقل: نواصل تحديث منظومة السكة الحديد لتقديم خدمات مميزة للركاب

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل لـ«االوطن»، أنّ الوزارة تعمل على تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على التأخيرات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، ورفع كفاءة وتحسين المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة، قائلا: «سننفذ إجراءات رادعة ضد الباعة الجائلين في القطارات».