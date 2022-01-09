استمرار إزالة عقارات بـ3 مناطق بحي البساتين لتوسعة الطريق الدائري

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة، برفع كفاءة الشوارع، وتكثيف أعمال النظافة بالميادين العامة والشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

لإنهاء الأعمال وفق جدول زمني

وشددت نائب المحافظ في تعليماتها لرؤساء الأحياء على متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمشروعات القومية، لتذليل كل الصعوبات والالتزام بانتهاء الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

وفى سياق متصل تابعت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين أعمال إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة الكلحة وبئر أم سلطان ومنطقة عزبة النصر، في إطار أعمال توسعة الطريق الدائري، باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية التي تربط القاهرة الكبرى بأحيائها، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من حركة المواطنين والمركبات.

إصلاح كسر ماسورة مياة

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين بعمل حملة نظافة مكثفة ورفع مخلفات قمامة وأتربة، باستخدام معدات الحي بنفق الهلباوي بمنطقة بئر أم سلطان ونفق منطقة عزبة النصر.

وتلقت غرفة العمليات بحى البساتين بلاغا يفيد بكسر ماسورة مياه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية، وتم الانتهاء من أعمال الإصلاحات بشارع ابن الوليد بمساكن العرائس أمام مدرسة مصطفى كامل الابتدائية، وذلك في إطار توجيهات نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالاستجابة الفورية لكل ما يستجد من أعمال والاستعداد التام لكل طارئ.

صيانة أعمدة الإنارة

وأجرى حي حلوان أعمال صيانة الأعمدة وتركيب كشافات ليد بمنطقة عرب غنيم، وجاري استكمال باقي المناطق وفقا للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022 وذلك من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشن حي المعادي، بالتعاون مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئي، حملة نظافة ورفع أتربة وتجريد لشوارع مربع غرب المعادي وشارع دمشق، وذلك استمرارا لمجهودات احياء المنطقة الجنوبية بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات طبقا للاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.