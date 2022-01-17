تقدم 14 مرشحا لمنصب النقيب العام للمهندسين في 3 أيام

قال الدكتور مهندس معتز طلبة، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح على انتخابات نقابة المهندسين 2022، إن هناك إقبالا كبيرا على الترشح لكافة المراكز النقابية الخالية، مشيرا إلى أنه خلال الثلاثة أيام الأولى لفتح باب الترشح بلغ عدد المرشحين على منصب النقيب العام 14، فيما بلغ عدد المرشحين علي منصب عضو مكمل 67 بواقع 14 مرشحا من شعبة كهرباء و10 مرشحين من شعبة ميكانيكا و 22 لشعبة مدنى 22 ، فيما تقدم 7 مرشحين من شعبة عمارة ومثلهم من شعبة غزل ونسيج، كما تقدم 4 من شعبة كيمياء ونووية، وبلغ عدد المرشحين من شعبة تعدين وبترول 3.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وأوضح «طلبة» بحسب بيان له اليوم أنه عدد المرشحين على منصب عضو مجلس شعبه بلغ 241 مرشحا للسبع شعب، بواقع 119 فوق السن و122 تحت السن.

وأشار رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح إلى تقدم 68 مرشحا على منصب رئيس نقابة فرعية بواقع 6 مرشحين لنقابة القاهرة و4 لنقابة الجيزة ومرشح واحد لنقابة القليوبية، و3 لنقابة الاسكندرية واثنان لنقابة المنوفية ومرشحا واحدا لنقابة بورسعيد وكذلك نقابة الاسماعيلية، كما تقدم 3 لنقابة السويس و5 لنقابة الغربية وواحد للدقهلية واثنان لكفر الشيخ و4 لنقابة البحيرة ، ومشرحا واحدا لنقابة الفيوم وثلاثة لنقابة قنا و4 لنقابة أسوان ومرشحا واحدا لنقابة سوهاج و3 لنقابة أسيوط و9 لنقابة المنيا و3 لنقابة الوادى الجديد ومرشحا واحدا لنقابة العريش ومرشحان للشرقية و3 لنقابة دمياط ومرشحا واحدا لنقابة بنى سويف ومرشحان لكل من نقابتى مطروح والاقصر.

طلبات الترشح

وأشار رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح على انتخابات نقابة المهندسين أن عدد المرشحين على منصب عضو مجلس نقابة فرعية بلغ 383 مرشحا.