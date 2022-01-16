أمطار غزيرة في العريش.. وطوارئ لإزالة تجمعات المياه بالشيخ زويد

أدت الأمطار الغزيرة المتلاحقة، مساء اليوم، بجميع المناطق بقرى ومدن شمال سيناء، إلى إغراق بعض الشوارع الهامة بوسط المدن.

وقال شهود عيان من مدينة العريش، إن شوارع العريش الرئيسية أغرقت بمياه الأمطار، وتعذر مرور الأهالي من بعض الشوارع المقابلة لسوق السمك وحديقة المالح، وبعض المناطق بشارع ساحل البحر، وسط المدينة.

ارتفاع المياه لقرابة نصف متر وسط العريش

وأدى تساقط الأمطار الغزير بعد العشاء، إلى تكاثر المياه الراكدة، والتي ارتفعت قرابة 50 سنتيمترا في بعض المناطق، رغم وجود بيارات الصرف الصحي في غالبية الشوارع.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان سابق له، إنه تم تجهيز ما يقرب من 20 معدة، ما بين سيارات شفط للمياه، أو سيارات حمل القمامة، ولودرات ما بين صغيرة وكبيرة، وسيارات طوارئ كهرباء، وذلك لمواجهة جميع الاحتمالات التي قد تحدث بسبب الأمطار.

امتلاء خزان سوق الثلاثاء في الشيخ زويد بالمياه

وفى مدينة الشيخ زويد، أدت المياه الغزيرة إلى امتلاء خزان المياه، بساحة سوق الثلاثاء بوسط المدينة، مما دفع مجلس المدينة، برئاسة إيهاب بكير، القائم بالأعمال، لتسيير سيارات الصرف الصحي، والعمل على شفط جميع المياه من شارع سوق الثلاثاء، والكوثر، وطريق الحمايدة، والسكة الحديد، والطريق الدولي العام.

فيما عمّت حالة من الفرحة على سكان المدينة بعد تساقط الأمطار، لريها الأرض، التي قام الأهالى منذ عدة أيام بزراعتها بالشعير وبعض أشجار الزيتون، التي تعتمد في ريّها على مياه الأمطار.

محافظ شمال سيناء يحذر من الاقتراب من أعمدة الكهرباء

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد حذر في بيان سابق، الأهالي من الاقتراب من أعمدة الكهرباء وقت تساقط الأمطار، مشيرا إلى أن هناك بعض الأعمدة تتسبب في ماس كهربائي.

وأوضح المحافظ أن هناك متابعة مستمرة بديوان عام المحافظة، لحظة بلحظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن والمديريات.