ردا على استهداف الحوثي لأبوظبي.. مسئولون خليجيون يدعون لدك معاقلهم

أثنى المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الدكتور «أنور قرقاش»، على الشفافية التي تتعامل بها الجهات المعنية في الإمارات بخصوص الاعتداء الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبو ظبي على حد تعبيره.

وهدد «قرقاش»، فى تغريدة نشرها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ميليشيا الحوثي، بعدما أعلنوا تبنيهم سلسلة من التفجيرات والحرائق، التي وقعت في بلاده أمس الإثنين، مؤكدًا أن مصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار، وأضاف في تغريدته: «عبث المليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر على مسيرة الأمن والأمان التي نعيشها في الإمارات».

تتعامل الجهات المعنية في دولة الإمارات بشفافية ومسؤولية تشكر عليها بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي، عبث المليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان الني نعيشها، ومصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 17, 2022

خالد بن سلمان :اعتداءات الحوثي تمثل تهديدا للأمن الخليجي

وفى الشأن ذاته وعقب الهجوم المفاجئ الذى تعرضت له الإمارات أمس الإثنين، من جماعة الحوثي، قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الاعتداءات الحوثية الآثمة على المدن والأعيان المدنية في السعودية والإمارات، وعلى أمن الممرات المائية الدولية تمثل تهديداً لأمن دولنا والمنطقة بأكملها، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته».

وأضاف: «تلك الهجمات تؤكد أن الميليشيا مازالت بعيدة عن الحلول السياسية، ورهينة لإملاءات داعمها الإقليمي الذي ينظر للمنطقة وأمنها على أنها أوراقاً تفاوضية».

الاعتداءات الآثمة على المدن والأعيان المدنية في المملكة والإمارات وعلى أمن الممرات المائية الدولية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وتؤكد أن الميليشيا مازالت بعيدة عن الحلول السياسية، ورهينة لإملاءات داعمها الإقليمي الذي يَعدُّ المنطقة وأمنها أوراقاً تفاوضية. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 17, 2022

ضاحي خلفان يدعو إلى دك جماعة الحوثي حتى الاستسلام

وفى السياق ذاته، علق نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي «ضاحي خلفان»، على الحرائق والانفجارات التي وقعت في العاصمة أبو ظبي، مطالبا بأن تقوم قوات التحالف العربي بدك مقرات الحوثيين حتى إعلان الاستسلام. .

يجب قصف مقرات الحوثيين الى ان يعلنوا استسلامهم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 18, 2022

يشار إلى أن شرطة أبو ظبي أعلنت السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين.

رداً على تصعيدِ العدوانِ الأمريكيِّ السعوديِّ الإماراتيِّ نفذتِ القواتُ المسلحةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً نوعيةً وناجحةً (عمليةُ إعصارِ اليمن) استهدفتْ من خلالِها مطاري دبي وأبوظبي ومصفاةَ النفطِ في المصفحِ وعددا من المواقعِ والمنشآتِ الإماراتيةِ الهامةِ والحساسةِ. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 17, 2022

فيما نشرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، صور أقمار صناعية قالت إنها تظهر آثار هجوم دام على منشأة نفطية في أبوظبي، مشيرة إلى أنّ الصور التي التقطتها شركة بلانيت لابز تظهر الدخان يتصاعد أعلى مستودع وقود لشركة بترول أبوظبي الوطنية.