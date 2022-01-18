رئيس التحرير

محمود مسلم

ردا على استهداف الحوثي لأبوظبي.. مسئولون خليجيون يدعون لدك معاقلهم

كتب:

إيمان الكلاف
01:25 م | الثلاثاء 18 يناير 2022
مدينة أبو ظبى

مدينة أبو ظبى

أثنى المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الدكتور «أنور قرقاش»، على الشفافية التي تتعامل بها الجهات المعنية في الإمارات بخصوص الاعتداء الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبو ظبي على حد تعبيره.

وهدد «قرقاش»، فى تغريدة نشرها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ميليشيا الحوثي، بعدما أعلنوا تبنيهم سلسلة من التفجيرات والحرائق، التي وقعت في بلاده أمس الإثنين، مؤكدًا أن مصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار، وأضاف في تغريدته: «عبث المليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر على مسيرة الأمن والأمان التي نعيشها في الإمارات».

خالد بن سلمان :اعتداءات الحوثي تمثل تهديدا للأمن الخليجي 

وفى الشأن ذاته وعقب الهجوم المفاجئ الذى تعرضت له الإمارات أمس الإثنين، من جماعة الحوثي، قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الاعتداءات الحوثية الآثمة على المدن والأعيان المدنية في السعودية والإمارات، وعلى أمن الممرات المائية الدولية تمثل تهديداً لأمن دولنا والمنطقة بأكملها، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته».

وأضاف: «تلك الهجمات تؤكد أن الميليشيا مازالت بعيدة عن الحلول السياسية، ورهينة لإملاءات داعمها الإقليمي الذي ينظر للمنطقة وأمنها على أنها أوراقاً تفاوضية».

ضاحي خلفان يدعو إلى دك جماعة الحوثي حتى الاستسلام

وفى السياق ذاته، علق نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي «ضاحي خلفان»، على الحرائق والانفجارات التي وقعت في العاصمة أبو ظبي، مطالبا بأن تقوم قوات التحالف العربي  بدك مقرات الحوثيين حتى إعلان الاستسلام. .

يشار إلى أن شرطة أبو ظبي أعلنت السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين.

فيما نشرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، صور أقمار صناعية قالت إنها تظهر آثار هجوم دام على منشأة نفطية في أبوظبي، مشيرة إلى أنّ الصور التي التقطتها شركة بلانيت لابز تظهر الدخان يتصاعد أعلى مستودع وقود لشركة بترول أبوظبي الوطنية.

اقرأ المزيد:

الإمارات تدعو المواطنين لتأدية الخدمة العسكرية بعد استهداف الحوثيين

انفجار 3 صهاريج نفط في الإمارات.. وحريق بمطار أبوظبي

شكري في اتصال مع وزير خارجية الإمارات: ندعم تصديكم لأعمال الإرهاب

رئيس مجلس النواب يتوجه غدا إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية