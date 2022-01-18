«الهجرة» توضح أهمية مشاركة الدارسين في الخارج بمركز الحوار «ميدسي»

كشفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أهمية مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، للشباب المصريين الدارسين بالخارج، حيث يعد حلقة الوصل المباشرة بين وزارة الهجرة وشباب المصريين الدارسين بالخارج، لربطهم بوطنهم الأم مصر.

ليس ذلك فقط، بل يعد الشباب المصريين الدارسين بالخارج، والمشاركين بـ «ميدسي»، مرآة مصر في الخارج، إذ يقومون بدور الإعلام البديل، الذين ينقل الصورة الحقيقة لمصر في الدول المضيفة.

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التواصل الدائم مع الشباب المصريين الدارسين بالخارج

وجاءت فكرة تنفيذ مركز الهجرة للحوار من خلال رغبة وزارة الهجرة، في الاتصال والتواصل الدائم مع الشباب المصريين الدارسين بالخارج، خاصة من هم من أبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج، وذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الهجرة فى وقت سابق.

وأوضحت الوزارة، أن «ميدسي»، يضم نحو 1300 شاب مصري من الدارسين بالخارج، بالإضافة إلى 19 ممثلا للمركز داخل 19 دولة مضيفة، منها: هولندا، السودان، كندا، وغيرها من الدول المضيفة بالخارج.

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الوزارة: توفير فرص عمل للشباب الدارسين بالخارج

تتمثل خطط وزارة الهجرة، بالنسبة لمركز الحوار، ضمن رؤية مصر 2030، أن يصبح مركز الحوار منصة كبيرة، تستطيع أن تستوعب جميع الشباب المصريين الدارسين بالخارج، بالإضافة إلى أنه وفقا لخطة 2030، ستعمل وزارة الهجرة على توفير فرص العمل للشباب المصريين الدارسين بالخارج، والتدريب الدائم من خلال معرض توظيف سنوي، يساعدهم على إدماج خبراتهم المكتسبة بالخارج إلى داخل السوق المصرية والمشاركة في خطة البناء والتنمية.

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحرص على عقد اجتماعات عبر تطبيق «زووم»، مع الشباب المصريين الدارسين بالخارج، والمشاركين فى مركز الحوار بشكل مستمر للتواصل معهم، وتتناقش معاهم حول كل ما هو جديد داخل مصر، من مشروعات ومبادرات قومية.