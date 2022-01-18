عاجل.. القبض على عصابة خطفت طالبا لمساومة أسرته على 100 ألف جنيه

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على سيدة و5 طلاب بتهمة اختطاف طالب في أكتوبر، ومساومة أسرته على 100 ألف جنيه فدية نظير إعادة نجلها المخطوف.

خطف للانتقام

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية. أن المتهمة قامت بخطف الطالب بالاتفاق مع باقي المتهمين بعد أن اعتدى على نجل ابنها بالضرب.

اتفاق مع الطلاب

وأوضحت تحريات المباحث أن المتهمة الرئيسية اتفقت مع باقي الطلاب على اختطاف المجني عليه نظير فدية للحصول عليها من أسرته لكن المباحث ألقت القبض على المتهمين بعد أن تركوا الطالب خلال ملاحقتهم في أكتوبر.

وتمكنت قوة أمنية قادها المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من القبض على المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بتفاصيل الواقعة بقصد الانتقام من الطالب المجني عليه الذي اعتدى عليهم هو ومجموعة من أصدقائه.