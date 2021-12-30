خطف بلوجر تعثر في سداد ربع مليون جنيه.. المتهم طلب «فدية» لإطلاق سراحه

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بخروج زوجها المقيم بذات العنوان للقاء أحد أصدقائه المقيم في محافظة القليوبية، ثم إغلاق هاتفه المحمول، بعدها تلقت اتصالا هاتفيا من صديق زوجها المشار إليه، أكد فيه أنّه احتجز زوجها وطلبها منها دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، أوضحت التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، صحة الواقعة، وأمكن تحديد مكان احتجاز المجني عليه داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط صديق المجني عليه المذكور وآخر عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، حال وجودهما بالشقة المشار إليهـا والمملوكة للثاني، وبصحـبتهم المجني عليه، وعثر بحوزتهما على 12 إيصال أمانة خاليين ومزيلين بتوقيع المجني عليه، وبسؤال المجني عليه اتهمهما باحتجازه وإجباره على توقيع إيصالات الأمانة.

معاملات مالية وراء خلاف المتهم والمجني عليه

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول بوجود معاملات مالية بينه وبين المجني عليه، حيث اقترض الأخير منه 250 ألف جنيه لعمل مقاطع فيديو وعرضها على منصات التواصل الاجتماعي، نظرا لطبيعة عمل المجني عليه في مجال السوشيال ميديا، إلا أنّ تلك المقاطع لم تحقق نسب مشاهدة وتعثر في سداد المبلغ المالي، فخطط المتهم لارتكاب الواقعة لإجباره على سداد المبلغ المالي المستحق، واستعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططه، واستدراج المجني عليه للقائه.

إكراه المجني عليه على توقيع إيصالات أمانة

وأكدت المتهم، أنّه فور وصول المجني عليه، اصطحبه إلى شقة ملك الثاني، واحتجزه بها، ثم أكرهاه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزتهما لإجباره على رد المبلغ المالي، ومساومة زوجته على النحو المشار إليه، وبمواجهة الثاني أيد ما جاء في أقوال المتهم الأول، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.