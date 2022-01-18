ضبط كيان تعليمي للنصب على راغبي السفر للخارج في القليوبية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، من ضبط كيان تعليمي دون ترخيص بالقليوبية، وذلك لتخصصه في النصب على المواطنين راغبي السفر للدراسة بالخارج.

أكاديمية للدراسة بالخارج دون ترخيص

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إنشاء شخص مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية، أكاديمية للدراسة بالخارج دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى زعمه الحصول على الدكتوراه في العديد من المجالات، والإعلان على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت؛ بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية للعديد من الجامعات الأجنبية بالعديد من دول العالم «خلافا للحقيقة»، والتحصل على مبالغ مالية نظير ذلك.

جوازات سفر وعملات بحوزة المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكور، وبحوزته عدد من جوازات السفر لأشخاص مختلفة، أكلاشيه يحمل اسم الأكاديمية المشار إليها، مجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة، ومجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية، ومبالغ مالية «عملات أجنبية»، و3 هواتف محمولة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.