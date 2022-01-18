حبس المتهمين بخطف طالب في أكتوبر 4 أيام.. «ساوموا أسرته على 100 ألف»

أمرت النيابة، اليوم، بحبس المتهمين في قضية اختطاف طالب في أكتوبر، ومساومة أسرته على 100 ألف جنيه فدية، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وألقت قوات الأمن في الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدراة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عصابة لاختطاف الأطفال تديرها سيدة و5 طلاب.

اعترافات المتهمة

وبمواجهتم، أقرت السيدة بفعلتها، بقصد الانتقام من الطالب جراء اعتدائه على نجلها بالضرب رفقة مجموعة من أصدقائه.

100 ألف جنيه فدية

وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، عن أن المتهمة اتفقت مع باقي المتهمين على خطف الطالب نظير مبلغ مالي 100 ألف جنيه فدية من أسرته.

وألقت وحدة المباحث القبض على المتهمين خلال ملاحقتهم للطالب الذي فر هاربا منهم في أكتوبر، وتجري النيابة استكمال التحقيقات في الواقعة.