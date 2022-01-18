نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 - 2022.. رابط متاح

يبحث الكثير من الراغبين في الالتحاق بالجامعات السودانية، عن نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 - 2022، والتي تستعد لها وزارة التعليم العالي في السودان، لاستقبال طلاب جدد.

وحرصا من «الوطن» على توفير جميع الخدمات عبر موقعها، نرصد من خلال هذا التقرير رابط الحصول على نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 - 2022، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية، كالتالي:

رابط الحصول على نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 - 2022

- يقوم الراغبين في الحصول على نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 - 2022 الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي في السودان من هنا.

- الضغط على الأيقونة الخاصة بالنتيجة «نتيجة».

- ثم بعد ذلك يقوم الراغب في الحصول على النتيجة بإدخال رقم الاستمارة الخاص به.

- وبعد الانتهاء من إدخار رقم الاستمارة يجرى الضغط على «ارسال».

- ثم بعد ذلك تظهر النتيجة الخاصة بالمستعلم عنها، والتي تفيد بقبوله في الجامعات أو رفضه.

- وتظهر نتيجة الراغبين في الحصول عليها سواء كانت بالقبول أو بالرفض حسب المجموع الخاص بهم.

وبعد أن تقوم وزارة التربية والتعليم في السودان، بإعلان نتيجة القبول في الجامعات يبدأ القبول الخاص، ويمكن أيضا للراغبين في الحصول على نتيجة القبول في الجامعات بالسودان معرفة النتيجة من خلال رقم الاستمارة الخاص بهم، إذ تعد تلك الوسيلة هي الأسرع في الحصول على النتيجة الخاصة بالقبول.

ويمكن للراغبين في معرفة نتيجة القبول بالجامعات السودانية أن يقوموا بالذهاب إلى الجامعة، لمعرفة ما إذا كان جرى قبولهم بها أم رفضوا، حتى يستطيعون تحديد مصيرهم.