خطوات استقبال القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان .. اليوم

يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم منتخب السودان، اليوم، في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، ويبحث الكثيرون عن كيفية استقبال للقنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان، خاصة على القمر الصناعي نايل سات.

وتعرض بوابة «الوطن»، القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة الأمم الأفريقية، وخطوات مشاهدة مباراة مصر والسودان اليوم، في السطور التالية.

موعد مباراة مصر والسودان

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية مباراة منتخبي مصر والسودان اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تما الـ 11 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية الشقيقة.

استقبال القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان

وتمتلك قنوات «بي إن سبورتس»، حقوق البث لبطولة الأمم الأفريقية، وتعرض المباريات بتعليق عربي، ويمكن استقبالها على القمر الصناعي يوتلسات على التردد التالي:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

قنوات مفتوحة لنقل مباراة مصر والسودان

وتنقل قنوات عربية عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية وهي كالآتي:

- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة RTB TV بوركينا فاسو

القمر الصناعي: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

خطوات مشاهدة مباراة مصر والسودان مجانا

ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة متابعة مباراة مصر والسودان مساء اليوم الأربعاء، مجانًا، من خلال متابعة قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، على «اليوتيوب»، حيث يتم بث المباراة بشكل مجاني، ويمكن للمشاهدين اختيار التعليق على المباراة ما بين اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.