تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسودان وموعد اللقاء

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسودان، أكثر الكلمات البحثية على موقع البحث الشهير «جوجل» من عشاق الساحرة المستديرة، حتى يتمكنوا من ضبط تلك القنوات لمتابعة المباراة، ولمحبي كرة القدم تستعرض بوابة موقع «الوطن» موعد مباراة مصر والسودان، وكيفية ضبط القنوات المختلفة على التلفاز.

موعد مباراة مصر والسودان

وبحسب ما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» تنطلق صافرة الحكم معلنة بداية الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بين منتخب مصر والسودان غدُا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر «العاشرة مساء بتوقيت السعودية»، وتمام الساعة 11 مساء بتوقيت أبو ظبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسودان

وللراغبين في متابعة مباراة مصر والسودان، ضبط ترددات التلفاز على عدد من القنوات، وهي كالآتي:

تردد قناة بي إن سبورتس beIN SPORTS

وتمتلك قناة بي إن سبورتس حقوق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية، ويمكن متابعة التردد من خلال ضبط التلفاز كالآتي: التردد : 12604 أو 11054 أو 11013، استقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 3/2

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان

وأعلنت عدد من القنوات العربية المفتوحة، عرض مباريات كأس الأمم الأفريقية والمباريات المختلفة كالآتي:

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

- قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

- قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.