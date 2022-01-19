السجن 3 سنوات لوالد الطفلة «شهد» بالدقهلية.. حبسها وقيدها بجنزير

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالسجن المشدد 3 سنوات على الأب المتهم باحتجاز ابنته داخل بيته بقرية «كوم النور» في مركز ميت غمر، وربطها بجنزير، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ«الطفلة شهد».

وحُبست الطفلة لمدة 3 سنوات، ولم يتم اكتشاف أمرها إلا بعد أن تمكن أحد شباب القرية من الدخول للمنزل في غياب الأب، للتأكد من الأصوات التي تصدر منه، ورأى الطفلة في حالة يرثى لها ومقيدة بجنزير وملقاة على الأرض، فأحضر الأهالي وأبلغوا الشرطة.

إحالة الأب لمحكمة الجنايات بعد القبض عليه

وأحيل الأب «محمد ص. ا.»، 40 سنة، يعمل على عربة «كارو»، ومقيم في قرية كوم النور بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات بالمنصورة، لمحاكمته بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، لأنه في تاريخ ‏سابق على 28 أكتوبر 2021 بدائرة مركز ميت غمر حال كون المجنى عليها طفلة لم تجاوز ‏الثامنة عشر عاما وقت ارتكاب الواقعة، وكون المتهم والد المجنى عليها والمسئول عن ملاحظتها ‏وتربيتها.

المتهم استغل ‏سلطته وانتهك براءة طفولة ابنته

ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهاما بأنه ‎احتجز المجنى عليها الطفلة «شهد م. ص.»، 14 سنة، بمسكنه في غير الأحوال التي ‏تُصرح بها القوانين واللوائح، إذ استغل ‏سلطته وحداثة سنها وقلة حيلتها وهوان أمرها وانتهك براءة طفولتها، ونفذ ما دفعه إليه شيطانه ‏مجردا من معاني الإنسانية الغراء ، كما عذبها بدنيا وتركها داخل غرفة غير آدمية، ‏وكبل قدميها بواسطة أداة «سلسلة حديدية»، وأحكم إغلاقها بواسطة قفلين حديدين، ولم يأبه ‏بمأكلها ومشربها وتعدى عليها بالضرب فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ‏بالأوراق

وقررت النيابة العامة تسليم الطفلة لجدتها من الأم لرعايتها، وحبس الأب، وإحالته محبوسا لمحكمة ‏الجنايات‎ .