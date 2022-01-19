دعم غير القادرين بالمنوفية بـ250 ألف جنيه و80 كرسيا متحركا وفرص عمل

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من الحالات الإنسانية، ضمن سلسلة لقاءات «رد الجميل» التي يحرص محافظ المنوفية على عقدها بصفة دورية ومستمرة، من أجل المساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة وآمنة.

وقام محافظ المنوفية في بداية اللقاء بتسليم مساعدات مالية لـ43 حالة إنسانية بقيمة ما يقرب من 250 ألف جنيه، إضافة إلى توزيع شنط مواد غذائية ولحوم تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية، وكذا تسليمهم بطاطين الشتاء لحمايتهم من برد الشتاء القارص.

وخلال لقائه واستماعه للحالات الإنسانية ، قام محافظ المنوفية بتسليم كرسيين كهربائيين لطفلين، أحدهما يعاني من ضمور بالمخ وغير قادر على الحركة، والآخر مريض بشلل ويعاني بضمور شديد بعضلات الطرفين السفليين، وكلف المحافظ وكيل مديرية الصحة بإنهاء الإجراءات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة للحالات فوراًَ، واصطحاب جميع الحالات التي تعاني من ظروف صحية سيئة وتوقيع الكشف الطبي وعمل كافة الفحوصات الشاملة اللازمة لهم، وإعداد تقرير مفصل بذلك والعرض عليه.

توفير فرص عمل ومساعدات مالية

كما وجه محافظ المنوفية، مدير مديرية القوي العاملة بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لشابين، أحدهما من ناحية الراهب بشبين الكوم، والآخر من مدينة سرس الليان، وذلك لتوفير مصدر رزق ثابت لهم وتحسين مستوى معيشتهم، كما كلف المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لمواطنين، أحدهما يعول طفل من ذوي الهمم ويعاني بضعف بالعضلات، ومواطنة مسنة مريضة بداء الفيل وتعاني من عدم القدرة على الحركة.

وشمل اللقاء صرف مساعدات مالية لـ4 مواطنين من مركز الباجور، أحدهم مواطنة من ناحية إسطنها لديها ابنه تعاني من ضعف شديد بالعضلات، وعدم القدرة عل الحركة، ومواطنة من ناحية كفر الباجور تبلغ من العمر 26 عاماً تعول ابنه مريضة بضمور بالمخ وتعاني من ظروف معيشية صعبة، ومواطن مسن يعول إبنه مريضة بورم سرطاني، ومواطن من ناحية كوم الضبع يعول ابنه مريضة بالسرطان.

مساعدات محافظ المنوفية للحالات الإنسانية

وخلال اللقاء أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة على تلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية، وحرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.

هذا ومن المقرر أن يقوم محافظ المنوفية غداً بتسليم 80 كرسا متحركا كهربائيا لعدد من الحالات الإنسانية من ذوي الهمم بقيمة مالية بنحو مليون و500 ألف جنيه.