طالبة بالمنوفية تتعرض لابتزاز على «فيسبوك».. ووالدها: مش عايز مصيرها زي «بسنت»

أكد محمد عبدالحكيم، والد الطالبة «رحيق»، أنه يعاني منذ عدة أشهر من قيام مجهولين بابتزاز ابنته لإقامة علاقات غير شرعية، من خلال صفحات مجهولة الهوية وبدون أسماء على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن هؤلاء الأشخاص ينشرون صورا ومحتوى يسيئ لها.

وأكد الوالد، أنه حرر محضرا بالواقعة، وناشد المسؤولين بوزارة الداخلية بالتدخل للقبض على هؤلاء المتهمين.

صديقات «رحيق» في المدرسة يتنمرن عليها

وأضاف والد الطالبة «رحيق» لـ«الوطن»، أن صديقاتها في المدرسة يتنمرن عليها ويوجهن لها ألفاظا خادشة بسبب نشر صور مسيئة لها علي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا الأجهزة الأمنية بالقبض علي المتهمين بابتزاز ابنته ونشر صورها ليكونوا عبرة لغيرهم، قائلا «عايز حق بنتي مش أكتر من كده، واللي عمل كده يتحاسب».

الشباب يوجهون لها ألفاظا خارجة

وأوضح والد الطالبة، أن ابنته تتعرض لمضايقات من الشباب في الشوارع والتنمر عليها بشكل مستمر والتلفظ أثناء مرورها بألفاظ خارجة.

وتابع والد «رحيق»، والمقيم بمحافظة المنوفية، «بنتي بقيت تيجي من برة تعيط وتقعد في الأوضة لوحدها، وأمها تعبت هيا كمان، وكلنا تعبنا وماشيين بالقانون وعايزين حقنا"، مشددا علي أنه يخشي أن يحدث لابنته كما حدث للطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز في محافظة الغربية .