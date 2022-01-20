طقس الخميس.. أمطار خفيفة وشبورة مائية والقاهرة الكبرى تسجل 8 درجات

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي، حالة الطقس اليوم، الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنّ يكون طقس اليوم باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

طقس شديد البرودة ليلًا

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة ليلا، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وسط هطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، فضلا عن انتشار شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد,

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 15 والصغرى 8.

الإسكندرية العظمى 15 الصغرى 8.

مرسى مطروح العظمى 15 والصغرى 8.

سيوة العظمى 15 والصغرى 4.

بورسعيد العظمى 16 والصغرى 8.

دمياط العظمى 15 والصغرى 8.

الإسماعيلية العظمى 15 والصغرى 8.

السويس العظمى 15 والصغرى 8.

العريش العظمى 16 والصغرى 8.

سانت كاترين العظمى 6 والصغرى 0.

شرم الشيخ العظمى 17 والصغرى 12.

الغردقة العظمى 17 والصغرى 12.

الفيوم العظمى 15 والصغرى 8.

بني سويف العظمى 15 والصغرى 8.

المنيا العظمى 15 والصغرى 4.

أسيوط العظمى 15 والصغرى 4.

سوهاج العظمى 15 والصغرى 5.

قنا العظمى 16 والصغرى 5.

الأقصر العظمى 17 والصغرى 7.

أسوان العظمى 18 والصغرى 7.