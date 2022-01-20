ضبط 176 قطعة سلاح و222 قضية مخدرات وتنفيذ 86442 حكما قضائيا

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 176 قطعة سلاح نارى بحوزة 151متهم).. وذلك على النحو التالى:

(13) بندقية آلية.

(24) بندقية خرطوش.

(12) طبنجة.

(127) فرد محلى.

(216) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(197) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86442) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(358) حكم جناية.

(26369) حكم حبس جزئى.

(4366) حكم حبس مستأنف.

(43610) حكم غرامة.

(11739) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى ، ضم متهمان ، إرتكبا (5) حوادث سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (222) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (229) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (32,756 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (9,678 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,935 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1,100 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,053 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (700 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (780 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (330 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (63 جرام).

عدد (2180) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (50) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (21) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (232) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25552) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (9) قطع سلاح نارى وأبيض.

ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (22) متهم .. لعدد 7 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (7653) حكم قضائى متنوع.

ضبط (3) متهمين هاربين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

ضبط 5736 مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5736) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1481) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(186) مخالفة السير بدون تراخيص.

(9) مخالفات الدراجات النارية.

(27) مخالفة موقف عشوائى.

(6) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (7) قضايا.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (51) قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1517) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (260) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (7) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.