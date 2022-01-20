المدارس: امتحانات «4 ابتدائي» رسخت هدف المناهج القائمة على الفهم

انتهت امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول، اليوم، والتي عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وحرصت المدارس على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، وتم توفير مراجعات مكثفة للطلاب قبل كل امتحان لتدريب الطلاب على كيفية الإجابة على الأسئلة وفهم طبيعة مخرجات التعلم للمقرر الدراسي، وأكد عدد من القائمين على العميلة التعليمية أن سهولة الامتحانات ساعدت في ترسيخ قاعدة أن المناهج الجديدة تعتمد على الفهم لدى أولياء الأمور والطلاب.

«إبراهيم»: لم يتم رصد أي مشكلات من قبل الطلاب

وأكد عاطف إبراهيم، مدير إدارة الدقي التعليمية، أنّ امتحانات الصف الرابع الابتدائي سارت بصورة منتظمة ولم يتم رصد أي مشكلات من قبل الطلاب، موضحاً أنّ الإدارة حرصت على التنسيق الكامل مع جميع المدارس للوقوف على سير الامتحانات وتسليم الطلاب أوراق الأسئلة واستلامها منهم في المواعيد المحددة.

وأضاف «إبراهيم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدارس لم ترصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب، مشيراً إلى أن الامتحانات جاءت من بنوك الأسئلة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم واعتمدت على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

«صلاح»: المناهج الجديدة تعتمد على الابداع

من جانبه، قال صلاح حافظ، مدير مدرسة الناصرية بالدقي، إنّ المدرسة حرصت على تدريب الطلاب جيداً على طبيعة الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكداً أنّ الامتحانات انتهت بدون أي مشاكل وأشاد الطلاب بنوعية الأسئلة.

وأضاف «حافظ» لـ«الوطن»، أنّ المناهج الجديدة تعتمد على الإبداع وهو ما عمل معلمو المدرسة على ترسيخه لدى الطلاب: «في الأول الطالب كان يسمع الدرس حالياً المناهج الجديدة أتاحت مساحة كبيرة من التفاعل بين الطالب والمعلم».

«عبدالستار»: الامتحانات البسيطة عكست غاية المناهج الجديدة

وفي سياق متصل، أكد أشرف عبدالستار، أنّ امتحانات الصف الرابع الابتدائي جاءت من بنك الأسئلة الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، وتنوعت الأسئلة التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، مشيراً إلى أن ّالمدرسة وضعت ضوابط محددة لتنظيم دخول وخروج الطلاب قبل وبعد الامتحان.

ولفت «عبدالستار»، إلى أنّ أسئلة الامتحانات جاءت من المقرر الدراسي الذي تم شرحه في المدرسة، وكانت في مستوى الطالب المتوسط ولم يتم رصد أي شكوى بشأنها، موضحاً أنّ الامتحانات البسيطة عكست غاية المناهج الجديدة على أولياء الأمور ورسخت قاعدة التركيز على الفهم والإبداع.