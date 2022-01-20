«الشؤون الإسلامية»: الدعوة الإلكترونية هدف استراتيجي لنا لمواجهة المتطرفين

التقى الدكتور محمد عزت، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، صباح اليوم، بفوج الدعوة الإلكترونية المشارك في دورة «أخلاقيات وآداب التعامل مع السوشيال ميديا» والمتجه لنخبة من العاملين بالمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة وهيئة الأوقاف المصرية في معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

الأعلى للشؤون الإسلامية: نواجه الأفكار المتطرفة بالحجة والبرهان

وأكد أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هي هدف استراتيجي للأوقاف في المرحلة الراهنة، لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان، وأن وزارة الأوقاف تنطلق في الفضاء الإلكتروني بأخلاقيات وآداب تتسم بالصدق والمسؤولية، «ديننا الحنيف قد دعانا إلى ضرورة التثبت في النقل قولًا أو كتابة أو مشاركة إلكترونية».

عزت: من خرج على الإنسانية فقد خرج على مقتضى الدين

وأضاف «عزت» في بيانه، أن العاقل يفكر قبل أن يتكلم والأحمق يتكلم دون أن يفكر، وديننا هو دين القيم الأخلاقية والإنسانية الراقية السامية ومن يخرج على مقتضى القيم الإنسانية الراقية فقد خرج على مقتضى القيم الدينية وانحرف عن الفهم الصحيح للدين، محذرًا من محاولات النيل من الآخرين غيبة أو نميمة أو سخرية أو همزًا أو لمزًا سواء في الواقع أم عبر المواقع الإلكترونية.

وأشار «عزت» إلى أن وزارة الأوقاف تحارب الشائعات وتزييف الوعي من خلال 31 موقعًا وصفحة وقناة وتطبيقًا يُبث من خلالها كل ما هو جديد في الفكر الديني، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي للمعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.

رئيس القطاع الديني يلتقى مديري أوقاف أسيوط اليوم

وفي سياق متصل، يجتمع الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بمديري إدارات ومفتشي مديرية أوقاف أسيوط، مساء اليوم الخميس بمسجد ناصر بمدينة أسيوط عقب صلاة العشاء، بحضور قيادات مديرية أوقاف أسيوط، في إطار خطة وزارة الأوقاف لضبط الخطاب الديني والعمل الإداري بجميع قطاعات الوزارة.

وفي سياق آخر شكل وزير الأوقاف لجنة برئاسة الدكتورهشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني لبحث أسباب حريق مسجد علم الدين الرباط بمنفلوط بمحافظة أسيوط ، ووجه بسرعة إعادة تأهيله وفق ما يقرره التقرير الهندسي.